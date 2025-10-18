حدث في المراحل السنية

عندما كنت على رأس عملي في الإمارات منذ بضع سنوات ليس أكثر، كنت شغوفاً بمتابعة المراحل السنية وكنت أسعد لما أراه من اهتمام ورعاية، لعلمي أنه طريق مهم للغاية من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم الإماراتية وظهور مواهب إماراتية متعلمة ومدربة.

وعندما سألت أحد أصدقائي الإماراتيين عن الأحوال الآن، والذي أعرف عنه اهتمامه بهذا الجانب كانت الإجابة مفاجئة بالنسبة لي، عندما علمت أن اتحاد كرة القدم قرر فتح الباب دونما سقف للجميع، للمواطنين وغيرهم من الجنسيات الأخرى التي تعيش على أرض الإمارات الطيبة وحتى التي لا تعيش، فلا مانع أيضاً من استقدام المواهب الصغيرة مع أهاليهم.

كانت إجابتي أن هذا شيء جميل طالما أن هناك سقفاً يحدد الأعداد حتى لو كانت كثيرة حتى تأخذ المواهب الإماراتية فرصتها؛ لأن هذا حقها الطبيعي مع إخوانهم الآخرين، لكن للأسف لم يوجد هذا السقف وأدى ذلك إلى تناقص أعدادهم بشكل مخيف، فالأندية التي لا تراعي إلا مصلحتها أكثر من الآخرين على حساب مواطنيها..

المفاجأة الحقيقية التي لم أكن أعرفها أن كل المسابقات السنية والدوريات الخاصة بها من تحت 11 سنة وحتى 19 يشغلها الآخرون بشكل موسع ويقل فيها بشكل ملحوظ العناصر الإماراتية.

ويروي لي صديقي المواطن قصة حقيقية تلخص المشهد كله، فقد انضم لاعب مواطن صغير لأحد الأندية الكبيرة، وبعد فترة شعر بالتجاهل وعدم الاهتمام وعدم المشاركة في دوري 11 سنة فرحل إلى ناد آخر في الإمارات الشمالية، عندما علم أنه لا يسمح بغير المواطنين في كل دوريات المراحل السنية حتى يأخذوا الفرصة الكاملة حتى سن 19 سنة.

المهم أن هذا اللاعب أصبح هدافاً لفريقه الجديد والمفارقة أنه عندما التقى فريقه الجديد بفريقه القديم، فاز فريقه بالمواطنين فقط بستة أهداف مقابل هدف للفريق الآخر الذي اعتمد على غير المواطنين، وسجل هذا اللاعب أربعة أهداف من الستة، بالمناسبة هذا اللاعب اسمه عمر حمد والمباراة كانت بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

لا تعليق فهذه الحكاية تكفي وتلخص المشهد كله بما فيه ما حدث في المونديال.