دعوة للتماسك

تعلمت ألا أتخذ قراراً ولا حتى أن أقول رأياً وأنا غاضب، فالغضب ربما يبعدك عن الصواب في الحالتين، وغالباً ما يكون الندم هو النتيجة.

أدرك مدى الإحباط الذي أصاب أهل الإمارات بعد ضياع الفرصة المونديالية المباشرة، نعم أدرك معاني الحسرة وأقدر الغضب. الناس لم تخطئ عندما راودها الحلم حتى لو كانت قد أسرفت، الناس لم تخطئ فلم يكن يفصلها عن حلمها الجميل سوى خطوة واحدة، لكن الملعب بمن فيه ومن حوله هو الذي أخطأ عندما فرط! نعم الأجواء المحيطة بالملعب والسيناريوهات المستفزة داخله قد ساعدت، لكن ذلك لم يكن عذراً أبداً.

إنني ومع تقديري بأن مسؤوليتنا أكبر من مسؤولية الآخرين وهي متشعبة وكثيرة، إلا أنك تحتار عندما تدرك أننا لسنا تاريخياً متصالحين مع الخطوة الأخيرة، ولا متصالحين مع ميزة اللعب بفرصتين، الفوز والتعادل، وهي ظاهرة تدعوك للتأمل، فمازلنا ورغم مرور السنوات نعاني منها ولا نتعلم منها!

رغم كل شيء إلا أنني أدعو من يقبل هذه الدعوة للتماسك، فليس لدينا للأسف خيار آخر.

الأحلام لا تتوقف والآمال لا تنتهي، وإلا أصبحت الحياة أكثر قسوة.

تضيع فرصة حتى لو كانت بروعة اللحاق المباشر بالمونديال، لكن الزمن كفيل بأن يعطيك فرصاً أخرى كثيرة.

المهم أن يكون لديك القدرة ولديك الشجاعة على أن تحاسب نفسك بصدق، وتصحح مسيرتك.

الحياة مستمرة والفرص الرائعة ستأتي، وإذا كنا سنتحدث عن الملحق الذي وضعنا أنفسنا فيه، فسوف نتحدث بواقعية أكثر وبفهم أكثر، لن نفكر بانهزامية، فهذا مرفوض بالطبع، سنحاول بكل جهد، حتى لو كان الأمر صعباً، فالأكثر صعوبة أن ننهزم من داخلنا.

ارفع رأسك فالإمارات في كل ميادينها الأخرى مبهجة، وصدق من قال: «لا أحد يأخذ كل شيء».