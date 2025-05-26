بيراميدز وبراءة الذمة

عندما تمكن فريق بيراميدز المصري من انتزاع التعادل هدفاً لهدف من فريق صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا هناك في جنوب القارة السمراء أمام حشد هائل من الجماهير الثائرة فإنك لا تملك إلا خياراً واحداً هو التعاطف معه.

ومحاولة مساعدته ومساندته، لكي يحقق هدفه، الذي اقترب جداً بالفوز باللقب الأفريقي الكبير، إما بالتعادل بلا أهداف وإما الفوز بفارق هدف واحد، عندما يحين موعد مباراة العودة بالقاهرة في الأول من يونيو المقبل.

ودعوني أضع بعض النقاط علي الحروف أملاً بتحقيق هذا اللقب: أولاً: تأجيل مباراته المقبلة في الدوري المصري وموعدها الأربعاء أمام فريق سيراميكا، ثانياً: أن هذا التأجيل ليس حقاً، لكنه واجب لا يقبل التردد لأي فريق مصري يصل لهذه المكانة.

ويتعرض لهذه الظروف، فمن غير المقبول ولا العدل ألا نهيئ له الظروف، التي تساعده على تحقيق لقب قاري كبير، يعلي من شأن وطنه وشأنه، لا سيما أن مباراة الأربعاء حاسمة في منافسته على لقب الدوري، ومباراة الأحد حاسمة في اللقب الأفريقي، ثم بعدها ببضعة أيام مباراة ثالثة حاسمة على لقب كأس مصر.

وهكذا يجد نفسه أمام ثلاثة ألقاب كبرى في ظرف حوالي عشرة أيام! ثالثاً: ربما أكون مثالياً إذا دعوت الجماهير المحبة لكرة القدم ولبلدها وللحياد أن تذهب لمساندته في تحقيق اللقب القاري، فالكل يعرف أن بيراميدز بلا جماهير، ولا يعيبه مطلقاً إذا سهل المهمة للجماهير لكي تؤازره طالما أن ذلك في إطار السبل المشروعة. رابعاً:

هذه الدعوة للمساندة المشروعة لفريق مصري محترف ومحترم ليس لها دخل من بعيد أو قريب لكل ما يحدث في الأوساط الكروية المصرية الآن من لغط ومن شكوك ومن تضارب ومن مصالح ومن انتماءات، فهي حكايات يندى لها الجبين، وتدفعك للابتعاد والعزوف.

خامساً: ليس أمام الجهة المسؤولة إلا أن تتجاوب وتساعد فريقاً مصرياً، وتشعره بالمساندة والوقوف إلى جواره، ففي ذلك تبرئة للذمة حتى لا تكون سابقة خطيرة في التخلي! وحتى تطفئوا بها كل الاستنتاجات واللمزات والاتهامات، التي تسير في طريق واحد، سواء كان هذا الواحد نادياً أو لاعباً. نعم، برئوا ذمتكم، وأكدوا نزاهتكم.