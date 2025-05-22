في حب المنتخب الوطني

لم يكن استقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأبنائه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، لتهنئتهم بفوزهم بلقب أبطال آسيا لأول مرة في تاريخهم استقبالاً عادياً، بل كان محملاً بمجموعة من الرسائل المهمة الدالة والمؤثرة لهم، ولكل شباب الوطن، وكانت المعاني الأولى لكلماته: «لن أتوقف كثيراً عند ما حدث من إنجازكم الآسيوي، فقد كان حديث الناس، وأشادت به كل وسائل الإعلام، لن أتحدث عن الماضي بل أتحدث عن المقبل، عن المنتخب الوطني وأمل الصعود لكأس العالم، فبطولة آسيا التي أفرحتني وأفرحتكم تخص النادي، لكن التأهل لكأس العالم يخص الوطن كله، موعدنا إذن مع المنتخب مع الحب والانتماء، وليكن إنجاز ناديكم مجرد مقدمة لإنجاز الوطن القادم، الذي لا يعادله إنجاز، ولا يساويه حب».

واستمرت كلمات سموه لأبنائه اللاعبين في نفس المسار الوطني عندما قال: «عندما جاؤوا لإخباري بأن المدرب كوزمين مطلوب للمنتخب وافقت على الفور، وقلت لو طلب المنتخب (عيل من عيالي لما ترددت)».

آخر الكلام

هكذا هي كلمات سموه دائماً تعلي من شأن الوطن، وتحفّز اللاعبين على بذل كل غالٍ ونفيس من أجل رفع رايته خفاقة عالية.

في ختام اللقاء الأبوي الدافئ شكر سموه اللاعبين على إنجازهم القاري الكبير، وكافأهم بـ 20 مليون درهم، وكان حريصاً في نفس الوقت على الإشادة بكفاءة المدرب كوزمين وإخلاصه قائلاً: «يكفيه أنه يحبنا ونحبه».