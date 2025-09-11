اسمحوا لي أن أكمل ما بدأته بالأمس حول الكلمات التي تعطي أملاً، تلك التي أدلى بها مدرب المنتخب الروماني كوزمين، في أعقاب المباراة الودية الثانية، التي انتهت بفوزنا على البحرين بهدف وحيد، كان المدرب يؤكد دائماً على أن دور اللاعبين أهم من دوره، لأنه فقط، على حد قوله، يساعدهم على إخراج طاقاتهم وإبداعاتهم.

وقال كلمة مهمة لا أستطيع أن أتجاوزها، قالها للاعبين قبل أن ينصرفوا إلى أنديتهم، لمواصلة مشوار الاستعداد، من خلال ثلاث جولات متعاقبة، في دوري أدنوك القوي، قال المدرب:

«عليكم أن تعلموا أن أكتوبر القادم هو أهم شهر في حياتنا، فعدوا العدة لذلك داخل الملاعب وخارجها وتذكروه دائماً، حتى يتحقق حلمنا جميعاً بالتأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخ الإمارات».

لم تكن هذه الكلمة الجميلة هي الوحيدة بل دعا كل الأطراف المعنية من أندية وجماهير إلى التوحد من أجل هذا الهدف الكبير.

كلمات أخيرة

لم ينسَ المدرب التأكيد على أن المحصلة حتى الآن جيدة وأن معدل التجانس بين اللاعبين زاد، واعترف أيضاً بوجود أخطاء سيعمل على تلافيها، مشيراً إلى أنه على ثقة من أن الأداء «ساعة الحقيقة» سيكون مختلفاً، دعونا نأمل في ذلك.