كانت تصريحات مدرب منتخب الإمارات الوطني كوزمين أفضل من أداء اللاعبين في المباراة الودية الثانية مع منتخب البحرين استعداداً للقاء عمان وقطر في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.

المباراة الثانية أمام البحرين انتهت بفوز الأبيض الإماراتي بهدف مقابل لا شيء وبأداء أقل كثيراً من المباراة الودية الأولى أمام سوريا، التي انتهت بفوز الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى ما يبدو أن الفريقين معاً تأثرا بحالة الطقس.

حيث الحرارة والرطوبة هذا فضلاً عن مشهد المدرجات الخالية تماماً على عكس المباراة الأولى التي أحياها جماهير «الأبيض» وجماهير سوريا الغزيرة المتفاعلة. عموماً المحصلة في المباراتين لا بأس بها ويكفي أنهما انتهتا بالفوز الإماراتي وهذا عامل معنوي مهم قبل الذهاب إلى الملحق في شهر أكتوبر المقبل بقطر.

أشرك المدرب في البداية التشكيلة التي لعبت الشوط الثاني المتميز مع سوريا، ثم أشرك كل اللاعبين المتواجدين بالمعسكر تقريباً على مدار المباراة للوقوف على مستواهم، ولا شك أن التجربة تأثرت أيضاً بالحالة غير الطبيعية لمنتخب البحرين الذي كان خارج الفورمة لا سيما في النواحي الهجومية الضعيفة للغاية على عكس عادته.

يتحدثون عن المستوى الملفت لمنتخب عمان خلال مباراتيه التجريبيتين الأخيرتين علماً أننا سنلاقيه قبل قطر، لذا لزم التنويه!!

ويتحدثون أيضاً عن تصريحات المدرب كوزمين لاسيما عندما قال عندما مدحوه: «اللاعبون أهم مني فأنا مجرد معاون لهم»، وللحديث بقية بإذن الله.