من لا يعطيني لا أريده

هل سمعت الكلمات التي أدلى بها مدرب المنتخب الوطني كوزمين بعد مباراة سوريا الودية، استعداداً لكأس العالم، لقد كانت تصريحات مهمة للغاية، لا بد من التوقف عندها، لأنها تحمل في طياتها أمنيات النجاح الذي ننتظره ونبحث عنه.. قال كوزمين:

� أهم ما يميز هذه الكوكبة من اللاعبين، أنها تشعر بقيمة اللحظة التي نعيشها، تقدّر مسؤولية شعار دولة الإمارات الذي تحمله على صدورها، هم يعرفون جيداً أهمية النجاح في هذه المهمة العظيمة، مهمة التأهل للمونديال، يعرفون أنه حلم كبير، يراودنا جميعاً، كما يراود كل أبناء الإمارات.

� ⁠قلت لهم (من لا يعطيني في المنتخب أكثر مما يعطي لناديه، فأنا لا أريده).

� ⁠اتفقنا على منتهى الجدية وبذل كل الطاقات الممكنة في المباراتين الوديتين، اتفقنا علي أن مباراة سوريا الماضية التي كسبناها بالثلاثة، هي مباراة منتخب عمان الذي سنلاقيه أولاً في الملحق المونديالي، واتفقنا على أن مباراة الغد أمام البحرين، هي مباراة منتخب قطر.

� أعترف أن التشكيلة التي بدأت مباراة سوريا لا بد من تغييرها في مباراة البحرين.

� ⁠الخطأ الذي ارتكبه خط الدفاع وأسفر عن هدف سوريا الأول، لا يصح، ولا يجب بأي حال أن يتكرر.

� ⁠إذا كانت روح اللاعبين عالية في الشوط الأول في المباراة الماضية، فإن الروح كانت عالية بدرجة (جداً) في الشوط الثاني، لقد كان هناك إصرار وتحدٍ من أجل تعديل النتيجة، وقد كان.

� ⁠أتمنى أن يأخذ كل لاعبي المنتخب فرصتهم الكافية مع أنديتهم في الدوري في الفترة القادمة.

آخر الكلمات

كلمات تشعر بالتفاؤل من مدرب كبير، ولاعبين يقدّرون الشعار.