بيراميدز «حدوتة مصرية»

ما يحققه فريق بيراميدز في الكرة المصرية حكاية تروى، فهو في عمر زمن قصير جداً، يحقق هذا الموسم ثلاثة إنجازات هائلة، ببلوغه ثلاثة نهائيات كبرى: فهو المتصدر للدوري المصري بجدارة، وهو الواصل لنهائي كأس مصر، ولم يكتفِ بذلك، بل ذهب خارج الحدود ليبلغ نهائي كأس أفريقيا، البطولة الأكبر على مستوى القارة السمراء.

إنه الإنجاز الذي يبرهن بالدليل، مدى النجاح الذي تستطيع تحقيقه منظومة الاستثمار مع الإدارة، والفكر الاحترافي الحقيقي، وليس العشوائي، هذا إضافة إلى الإيمان بالقدرة على تحقيق الأهداف، حتى لو كنت تحفر في الصخر، وتقرر منافسة عملاقين كبيرين، مثل الأهلي والزمالك، بكل شعبيتهما وإرثهما ومكانتهما، فهما معاً يحملان كل مقدرات الكرة المصرية، التي لا تسمح ولا تعترف بمجرد الاقتراب منها!! إنه الاستثمار الإماراتي الذي خاض المغامرة التي وصفها البعض بالمستحيل على أرض مصرية، رافضة، وما زالت، لكل من يفكر المساس بعشقهما الأزلي، فما بالك وهو يقرر هز العرش، وسحب البساط حتى من الأحلام والتاريخ!!

آخر الكلام

سيبقى بيراميدز بجديته وإرادة ملاكه وفكرهم الاحترافي «حدوتة مصرية» جديدة، رغم أنف الرافضين الواهمين، تحاكي تحولات الزمن الجديد، وتكشف عشوائية غيره، فالأمجاد القديمة حقيقة، لكنها في حاجة لتغيير الأفكار والمعتقدات حتى تستمر!!