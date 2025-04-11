القرار الصائب

لم أتفاجأ مطلقاً عندما علمت بقرار اتحاد كرة القدم بإعفاء المدرب البرتغالي باولو بينتو من تدريب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، من ناحية المبدأ، أنا ضد قرار ترحيل المدربين خلال الموسم في الأندية، أو خلال المهمة مع المنتخبات، لكن ربما يكون هناك اضطرار لفعل ذلك، وأعتقد أن بينتو كان من هذا النوع، ويكفي عناده وإصراره وتكبره وغموضه، بصرف النظر حتى عن عمله الفني، والاختلاف الدائم من الناس عليه، في تقديري كان قراراً صائباً. أما عن البديل، وكما تفيد معظم التسريبات، فهو الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وأعتقد أن هناك إجماعاً من الشارع الرياضي عليه، وهو أحد المدربين القلائل الذي يحظى بهذا القبول والإجماع، وهذا في حد ذاته مؤشر خير.

نعم أنا مع كل الآراء التي ترى أن توفير البيئة الصالحة للعمل أهم من المدرب، وأنا أيضاً أتفق أن المدرب ليس وحده الذي يصنع النجاح، فهناك نوعية اللاعبين، وهي الأساس، وهناك بقية الأطراف، وكلها عناصر تتضافر من أجل صناعة النجاح. بالتأكيد لا خلاف على ذلك، ونتمنى أن يكون ذلك مدركاً عند الجهة المسؤولة عن التعاقد، على الأقل في هذا التوقيت الصعب من عمر المنافسة المونديالية.

آخر الكلام

رغم إيماني بكل ما تقدم، إلا أنني أقول دائماً إن المدرب المناسب عندما نتوفق في اختياره، يكون أحد الأسباب الرئيسة في النجاح وتحقيق الآمال، هو يختصر الزمن ويقرب البعيد.