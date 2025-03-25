انتهى اللقاء الرابع بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، وكان لقاء العودة لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس أديب»، وقد انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وكان ذلك كافياً لفريق شباب الأهلي لكي يتأهل للمباراة النهائية.

حيث كان قد سبق له الفوز في لقاء الذهاب بالشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبذلك يكون قد ضرب موعداً للقاء فريق الجزيرة في النهائي الذي تحدد له 19 من أبريل المقبل.

حقيقة الأمر قد أدلى بها عبدالمجيد حسين، المشرف العام على فريق شباب الأهلي، بتصريح في أعقاب المباراة لخص من خلاله إشكالية لقاء الفريقين خمس مرات متتالية في فترة وجيزة تقل عن الشهر.

وقال عبدالمجيد حسين، ما معناه أن أخطر ما في هذه المباريات المتتالية يكمن في الإرهاق الذهني الذي يصيب اللاعبين من تكرار المباريات بصورة لم يعهدوها من قبل، وأجد نفسي متفقاً تماماً معه، فالإرهاق الذهني أشد خطوة من الإرهاق البدني لمثل هذه الحالة المتكررة التي يعيشها الفريقان بصورة لم تسبق لهما ولا لغيرهما على مر تاريخ الكرة الإماراتية.

آخر الكلام

لا يتبقى من المباريات الخمس، إلا واحدة ستقام خلال الساعات المقبلة وهي مسك الختام، لأنها ستكون في بطولة الدوري، وهي البطولة المفضلة لكل فرق الإمارات، وإذا كان شباب الأهلي يسبق الشارقة بسبع نقاط كاملة ويغرد وحده في الصدارة، فعليه أن يأخذ حذره، فقد أثبت «الفريق الشرجاوي» حتى الآن أنه ربما يكون الوحيد هذا الموسم الذي يستطيع مشاكسة شباب الأهلي، إن لم يكن في النتيجة ففي قوة التنافس ورفض التكهنات.