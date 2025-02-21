قسوة كرة القدم

عندما علمت بحجم المواجهات بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي خلال شهر مارس المقبل كدت لا أصدق، بل أصابتني الدهشة، وقلت في خاطري كم أنت قاسية يا كرة القدم! فنحن نعلم أنك من ذوات الوجهين، لكنا لم نكن نعلم أنك أحياناً تكونين بمئة وجه، غريبة وعنيدة وقاسية!!

نعم صدق أو لا تصدق أن الفريقين سيتواجهان خمس مرات بالتمام والكمال في ظرف 25 يوماً فقط، تبدأ في 5 مارس وتنتهي في 29 منه في 3 بطولات مختلفة، وفي أدوارها النهائية وليس في بدايتها، أي أن هذه المواجهات الخمس من الممكن أن تصنع منك بطلاً تاريخياً بعدد ألقابك، ومن الممكن أن تتسبب في خسارتك لكل الألقاب إذا خسرت، وهذا وارد بالمناسبة وليس مستحيلاً، فكرة القدم فيها كل شيء ما تتصوره وما لا تتصوره، ولك أن تتخيل بناء على ذلك، ماذا يمكن أن يكون عليه حال الفريق الذي يخسر كل الألقاب بعد أن وصل لنهائياتها!!

كلمة أخيرة

هناك من يحسد الفريقين على هذه المكانة، وهناك من يشفق عليهما وأنا منهم لكثرة المواجهات وتكرارها أسبوعياً وهو زمن قياسي، ربما أتمنى أن يقتسمان الألقاب مثلاً، فهما أيضاً مرشحان لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكن ماذا لو فاز أحدهما بكل الألقاب على حساب الآخر؟!