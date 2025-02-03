في الساعات الأخيرة، هناك أشياء محلية في دوري أدنوك للمحترفين يتحدث الناس عنها، وأيضاً أشياء عالمية وأخرى مصرية، وإذا جاز لنا أن نختار بعضها على سبيل المثال، وليس الحصر، فدعونا نفعل ذلك كما يلي:

أولاً في الشأن الداخلي يتحدثون عن أهم صفقتين في «دورينا»، وهما ضم الوصل لرأس الحربة البرازيلي جواو بيدرو، والذي شارك فعلياً وسجل في مرمى كلباء، واتضح أنه سيكون مكسباً كبيراً لفريق «الفهود» في الفترة القادمة، وأيضاً يتحدثون عن انضمام هداف النصر وصانع ألعابه عادل تعرابت لصفوف الشارقة، وقد حدث ذلك برغبة قوية من المدرب الروماني أولاري كوزمين، وأيضاً يتضح أهمية هذه الصفقة لا سيما بعد أن أصبح تدوير اللاعبين أمراً مهماً في كرة القدم الحديثة، خصوصاً عندما تتعدد المشاركات الداخلية والخارجية، أما في الشأن العالمي، فهم يتحدثون عن أهداف النجم العربي المصري محمد صلاح لا سيما بعد أن بلغت أهدافه 178 هدفاً، وأصبح الهداف التاريخي لفريقه ليفربول، ليس هذا فحسب، بل سادس هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولا شك في أن الأرقام القياسية، وهي كثيرة، تضغط على الفريق الإنجليزي لكي يتجاوب مع شروط «مو» صلاح من أجل تجديد التعاقد حسبما يريد.

وفي الشأن المصري، يتحدث الناس عن خسارة الزمالك من فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وهي النتيجة التي أوجعت قلوب الزملكاوية، وزادت من رصيد بيراميدز الذي قدم أداء ولا أروع.

آخر الكلام

كل الأمنيات لفرق الإمارات في منافساتها الآسيوية، لا سيما العين الذي يلاقي الريان القطري في بارقة أمل من أجل اللحاق ببطولة النخبة، وأيضاً للوصل الذي يلعب مباراة النخبة الآسيوية الجماهيرية أمام النصر السعودي المدجج بالنجوم.