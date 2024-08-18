التحدي الآسيوي الجديد

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قبل انطلاقة الموسم الكروي الإماراتي بساعات قليلة، كشف الاتحاد الآسيوي عن قرعة بطولاته، لاسيما بطولة النخبة التي تقام لأول مرة بثوبها الجديد كلياً في نظامها ونوعية فرقها، إضافة إلى بطولته التقليدية دوري أبطال آسيا التي أصبحت البطولة الثانية إلى جانب النخبة.

تشارك الإمارات مشاركة فعالة في البطولتين معاً بواقع فريقين في كل بطولة، حيث يمثلنا في النخبة فريق العين باعتباره بطلاً لآسيا في نسختها الأخيرة إلى جانب الوصل باعتباره بطلاً للدوري الإماراتي، إضافة إلى بطولة كأس رئيس الدولة.

وما لفت الانتباه في بطولة النخبة أن كل فريق من الفرق المشاركة سيلعب 8 مباريات في دوري المجموعات مع فرق مختلفة ومتنوعة، وليس مجرد 4 فرق تلتقي ذهاباً وإياباً كما كان يحدث من قبل، العين مثلاً سيلعب على أرضه مع السد القطري والهلال السعودي والريان القطري وأهلي جدة السعودي، وخارج أرضه مع باختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والنصر السعودي والغرافة القطري، وعلى النظام نفسه سيلعب الوصل على أرضه مع السد والهلال والريان وأهلي جدة وخارج أرضه مع باختاكور والشرطة والنصر والغرافة، وحسب النظام الجديد تصعد 8 فرق إلى الأدوار النهائية التي ستقام بنظام التجمع لأول مرة منذ زمن طويل، وحسب ما علمنا أن السعودية ستستضيف هذه الأدوار النهائية المجمعة.

البطولة التي تحمل رقم (آسيا 2) سيمثلنا فيها شباب الأهلي والشارقة، وإذا كانت بطولة النخبة ستكون هي الأصعب بالطبع، فإن الفرصة مواتية للشارقة وشباب الأهلي بشكل أكبر من غيرهما، باعتبارهما من الفرق الأكثر خبرة واحترافاً مقارنة بالآخرين.

وبصرف النظر عن النظام الجديد للنخبة فكل ما يهمنا هو تحقيقنا لنتائج ترضينا، لاسيما ونحن أبطال النسخة الأخيرة. وهذا بالطبع سيزيد من رغبة الآخرين القوية في مواجهة العين تحديداً، وهو أمر مدرك ومفهوم.

آخر الكلام

المنافسة بالطبع ستكون صعبة والتحديات ستكون كبيرة، لكن العين علمنا أن كل شيء ممكن عندما تنظر لنفسك أولاً وتعتني بها، قبل أن تنظر إلى الآخرين.