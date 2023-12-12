الفجيرة نجم السوبر المصري

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ليس في الأمر مبالغة عندما نقول إن الفجيرة كانت النجم الأول للسوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الذي أقيم لأول مرة خارج الحدود المصرية، ولأول مرة لرياضة أخرى غير كرة القدم.

المهرجان الرياضي الكبير الذي انتهى بفوز الأهلي بعد مباراة في غاية الإثارة حتى الثانية الأخيرة، واستحق فيه الأهلي الفوز، رغم الإجادة الواضحة من الزمالك بقيادة نجمه الكبير أحمد الأحمر صاحب الأربعين عاماً والذي كان قاب قوسين أو أدنى للفوز رغم غياب الكثير من عناصره المؤثرة.

هذا المهرجان ما كان له أن يحقق هذا النجاح الهائل لولا هذه الاستضافة السوبر التي قدمتها إمارة الفجيرة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، الذي كتب برعايته أول ملامح النجاح، لقد قدمت هذه الإمارة الجميلة بسخاء كل شيء، بدءاً من السفر المريح عبر طيران الإمارات والإقامة في أفخم الفنادق، ناهيك عن مجمع زايد الرياضي وهذه الصالة رائعة الجمال التي أقيمت عليها المباراة.

وقد يكون من الإنصاف أن نشيد بالدور التنظيمي لاتحاد الإمارات لكرة اليد بقيادة نبيل عاشور، الذي تصدى لهذا الحدث حتى قبل أيام من حدوثه، عندما سافر إلى القاهرة مقدماً الدعوات لرئيسي الناديين ولرئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة اليد.

آخر الكلام

أثبت الفريقان الكبيران علو كعب كرة اليد المصرية بهذا المستوى الراقي والمثير، وبرهنا على بعد نظر الفجيرة في حماسها وتصديها للأحداث الرياضية الكبرى، لاسيما هذا الحدث المختلف الذي لفت الأنظار وحقق النجاح رغم أنف كرة القدم التي لم تأكل الأخضر واليابس هذه المرة.