طبعاً (غير)..!

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تابعت بإعجاب فوز الوصل الكبير على الجزيرة الذي بلغ أربعة أهداف مقابل هدفين ليواصل به صدارته المستحقة بعد الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وبالمناسبة هذا هو الفوز الثالث للوصل على الفرق المنافسة، من بينها مرتان خارج أرضه، حيث سبق له الفوز على العين والشارقة، وإذا سألتني ماذا يعني ذلك؟ فأعتقد أن ذلك يتحدث عن نفسه! لن أقول إنه سيكون بطلاً للدوري، فالوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ذلك، لكن بالتأكيد تستطيع أن تقول إنه حتى الآن يقدم موسماً متميزاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

أعجبني رد القطب الوصلاوي والبطل الأولمبي الذي أحرز للإمارات أغلى ميداليتها الذهبية، الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم عندما سألوه: هل الوصل غير هذا الموسم؟ قال بلا تردد: (بالطبع غير)، وهل سيتوج بطلاً؟ قال: (الوقت لايزال مبكراً، لكنه سيكون في موقف طيب إذا ابتعدت عنه الإصابات).

أتذكر في بداية الموسم كنت قد امتدحت الوصل، وفوجئت بمن يقول لي لا تتسرع، فهو في كل عام يبدأ بقوة ثم يتراجع، لكنني أتذكر أنني قلت له: الفارق بين الوصل هذا الموسم وما قبله هو (الدكة)، حيث يجلس عليها نخبة متميزة تستطيع أن تصنع الفارق، وتعطيه النفس الطويل، وأعتقد أن (الدكة) كان لها نصيب كبير من الفوز الذي تحقق على الجزيرة. ناهيك عن مدرب يثبت أنه هو الآخر مختلف، ويكتمل المشهد بإدارة واعية هادئة، وجماهير عاشقة زاحفة.

كلمة أخيرة

عندما يأتيك الحظ، فاعلم أنك تسير في المسار الصحيح، فهو لا يأتي إلا لمن يستحقه.