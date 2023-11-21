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عندما يلتقي «الأبيض» الإماراتي اليوم بالمنامة مع شقيقه المنتخب البحريني في المباراة الثانية لكل منهما ضمن التصفيات المبكرة لمونديال 2026 الذي تستضيفه كل من أمريكا وكندا وأستراليا، فإن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة، ليس في النتيجة فحسب، حيث إن الفائز سيتصدر مجموعته ويمضي مع شعور بالارتياح نحو تحقيق هدفه بالانتقال إلى الدور الحاسم، أقول ليس هذا فحسب رغم أهميته وأولويته، إلا أن هناك شيئاً ما في داخلنا يتعلق بحقيقة مستوانا نريد التأكد منه، لذا فهذه المباراة ستكون كاشفة لما نبحث عنه، فإذا كان المنتخب يمضي من نجاح إلى نجاح حتى الآن مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، حيث حقق الفوز في أربع مباريات، ثلاث منها ودية، وواحدة رسمية مؤخراً أمام نيبال، ورغم هذه الانتصارات المتتالية، إلا أن مباراة اليوم ستكون مختلفة عن كل سابقاتها، فهي أول اختبار حقيقي لقدرات منتخبنا، لأنها أولاً في منافسة رسمية مهمة للغاية، ولأنها ثانياً أمام فريق «ند»، أي مقارب لنا في المستوى، وثالثاً لأن المباراة تقام على ملعبه وبين جماهيره، وهو بالطبع يملك الرغبة نفسها في الفوز، ويعرف ثمنه ومقداره.

من أجل كل ذلك هي مباراة كاشفة، وكفيلة بأن تعرفنا ومن بدري حقيقة ما نحن عليه، وهو أمر مهم للغاية، حيث تبنى عليه مقومات الفترة القادمة، لاسيما وأن موعد المباراة الثالثة سيكون في مارس المقبل، أي أن الفرصة ستكون سانحة لإعادة ترتيب الأوراق.

آخر الكلام

هي إذن واحدة من المباريات المهمة في مسيرة كأس العالم، أعترف أنها ليست حاسمة، لأنها تأتي في منتصف طريق، إلا أنها ستكون كاشفة وكفيلة بأن تنير لنا الطريق، طريق كأس العالم الطويل والصعب، وطريق نهائيات آسيا المقام بقطر بعد أقل من شهرين، والذي نريد الذهاب فيه إلى نقطة بعيدة.