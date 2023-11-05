جولة العلم ومفاجآتها

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في يوم العلم الإماراتي الخفاق المرفرف الشامخ تأتي جولة جديدة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي الجولة السابعة، وكأنها من فرط إثارتها ومفاجآتها، كانت المفاجأة الأبرز التي حققها فريق حتا على حساب فريق الإمارات في عقر داره برأس الخيمة، عندما أمطر مرماه برباعية مقابل هدفين ليحقق بها فوزه الأول هذا الموسم بعد الخسارة في الجولات الست السابقة، ويودع في رصيده أول ثلاث نقاط، بعد أن كدنا على مدار الجولات الماضية نجزم بهبوطه المبكر للدرجة الأولى، حتى أن هناك من قال إنه هبط بالفعل قبل أن يلعب!! ولم تتوقف مفاجآت جولة العلم عند هذا الحد بل زادت في أكثر من موقع آخر، ولم لا، وها هو فريق البطائح المتألق يفاجئ النصر في استاد المكتوم بدبي ويهزمه بهدفين نظيفين، وهو الذي كنا اعتقدنا إنه تجاوز الآم الماضي عندما فاز على العين ثم تعادل مع شباب الأهلي، لكننا للأسف شاهدنا اللاطموح تنتقل عدواه من الملعب إلى المدرجات الخالية وبالعكس.

كلمات أخيرة

أروع مشاهد جولة العلم، تجلت لجماهير الوصل عندما فاز فريقها فوزاً رائعاً على العين وبالثلاثة وأفقده الصدارة التي لم يجلس عليها سوى جولة واحدة على غير العادة بسبب التألق الملحوظ لفريق الوصل ومدربه وجماهيره ومن خلفهم إدارته.

ولم يشأ فريق شباب الأهلي إلا إن يشارك في احتفالات العلم على طريقته الخاصة، ففاز فوزاً سريعاً ملفتاً على اتحاد كلباء في عقر داره وبين جماهيره ليزاحم الوصل في أجمل مشهد، وهو مشهد الصدارة.