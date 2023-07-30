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كنت أترقب الظهور الأول لفريق الوحدة الإماراتي في بطولة الأندية العربية على كأس الملك سلمان والتي تقام حالياً بالسعودية على طريقة التجمع لأول مرة، والتي تنبئ بأنها ستكون النسخة الأقوى تاريخياً، بنوعية الفرق المشاركة، وهذا الكم الهائل من النجوم العالميين.

وحقيقة الأمر أن الوحدة لم يخذلنا بل ظهر قوياً بفوزه على فريق الكويت بطل الدوري الكويتي بهدفين مقابل هدف، وتصدر مجموعته مناصفة، مع فريق الرجاء المغربي، الذي فاز بالنتيجة نفسها على شباب بلوزداد الجزائري.

ولعل الذي زادني حرصاً على مشاهدة أولى مباريات الوحدة تلك التصريحات الواثقة التي أعلنها مدربه الجنوب أفريقي الجديد موسيماني، وقال فيها «إن المشاركة في البطولة العربية هي البوابة للوحدة من أجل إحراز لقب بطولة دوري المحترفين الإماراتي»، وأكد أيضاً «أنها لكي تكون كذلك فلابد من تجاوز دور المجموعات الحالي والانتقال لدور الثمانية، وعندما يتحقق ذلك سنفكر جدياً في لقب البطولة العربية رغم قوة المنافسة».

ولعل الفوز الأول والعرض القوي، وخصوصاً في الشوط الثاني أمام بطل الدوري الكويتي، قد أعطى مصداقية لتصريحات المدرب.

كلمات أخيرة

# هذه النسخة العربية القوية بتجمعها وبتوقيتها ستكون أفضل إعداد للموسم الجديد لكل الفرق المشاركة وليس للوحدة فقط.

# ظهر الزمالك المصري بصورة ملفتة، مستوى ونتيجة، في ظهوره الأول وفوزه الكبير على فريق الاتحاد المنستيري التونسي، والكل يترقب مباراته المقبلة مع النصر السعودي المدجج بالنجوم العالميين بقيادة كرستيانو رونالدو.

# كان مقدراً وملفتاً عدم احتفال لاعبي الوحدة بهدفيهم، وفاءً لروح الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، صاحب الانطلاقة الكبيرة للوحدة، رحمه الله، وأحسن مثواه.