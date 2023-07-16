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سعدت كثيراً بالترتيبات التي اتخذها اتحاد كرة القدم بالتنسيق مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني البرتغالي باولو بينتو .

، فالعمل بدأ بمجرد توقيع العقد لمدة ثلاث سنوات، وسيبدأ التنفيذ يوم 29 الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل من خلال معسكر خارجي يتم فيه التعارف بين اللاعبين والمدرب، وكان جميلاً أن ترحب الأندية بذلك وترسل لاعبيها إلى حيث يريد المدرب رغم أنها ستكون هي الأخرى في فترة الإعداد الخارجي استعداداً للموسم الجديد،وكل ذلك كان إشارات دالة على أن جميع الأطراف تستشعر أهمية الانطلاقة الجديدة للمنتخب الذي يبحث عن الخروج من النفق المظلم الذي وقع فيه ولم يخرج، من فترة ليست بالقصيرة.

عبرت عن إعجابي في مقال سابق بكلمات المدرب الذي أدلى بها في مؤتمره الصحافي لأنها كانت واقعية، فالرجل لم يعط وعداً إلا العمل الجاد المخلص من أجل تحقيق الطموحات المطلوبة في فترة تعاقده والتي تمتد إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونحن بدورنا لا نريد إلا الوفاء بالوعد، نعم لا نريد إلا العمل والإخلاص فيه،ومعلوم أن أمامنا التصفيات المبكرة لكأس العالم بدءاً من نوفمبر المقبل ثم المشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر اعتباراً من 12 يناير المقبل.

الوفاء بالوعد يعني التركيز في فترة اختيار اللاعبين، وهناك فرصة لمتابعة مثلث العين وشباب الأهلي والشارقة في البطولة الآسيوية في أغسطس، وهي فرصة مهمة لمتابعة ثلاثة من أهم أنديتنا في بطولة رسمية، فمنها إلى جانب الجزيرة والوحدة والوصل معظم عناصر المنتخب.

كلمة أخيرة

# نهائيات آسيا ستكون هي الخطوة الأولى والمحك الحقيقي للوفاء بالوعد، لاسيما وإن القرعة كانت لا بأس بها، فمعنا في المجموعة الثالثة إيران، وهونغ كونغ وفلسطين.

# العمل الدؤوب المخلص من المدرب في كل الاتجاهات، إلى جانب تعاون كل الأطراف، وهمة اللاعبين.. يختصر المسافات.

# قال المدرب لن نفكر في الماضي، نحن في الحاضر وتطلعات المستقبل، المعيار للاعبين الجاهزين وليس للأعمار، نحن معك وننتظر الوعد يا بينتو.