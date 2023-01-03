صفقة النصر والعصر

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هي بالتأكيد ليست مجرد صفقة للاعب كرة قدم يأتي بلقب الدوري أو الكأس فحسب، فالنصر السعودي عندما تعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو بمبلغ يقترب من مليار ريال كان على يقين بأن الألقاب رغم أهميتها ليست كل شيء، هذه الصفقة التي أدارت رؤوس العالم كله، إذا أردنا اختصارها في كلمتين اثنتين فسوف تكونان: النصر والعصر.

النصر النادي، والنصر القرار المدهش، الذي جعل العالم الكروي، وغير الكروي لا يتحدث إلا عنه، ولا ينشغل إلا به، وكان ذلك في حد ذاته أحد المكتسبات العالمية السريعة، لقد أصبحت السعودية ودوريها وناديها محط أنظار الغرب والشرق، وهذا ليس إلا أول الغيث، وهذا وحده لا يقدر بثمن.

أما العصر، فهل تختلف معي في أنها بالفعل صفقة العصر، هل سمعت أو رأيت صفقة أحدثت كل هذا الدوي قبل ذلك، هل هناك لاعب حظي ولو بجزء يسير من هذا الاهتمام من قبل، ألا تتفق معي في أن رونالدو أصبح أهم شخص مقيم في تاريخ المملكة، وأن هويته السعودية، التي انتشرت صورتها في السوشيال ميديا أصبحت أهم هوية لشخص مقيم على الإطلاق.

غني عن البيان بالطبع أن الدوري السعودي سيكون منذ هذه اللحظة في الواجهة، وغني عن البيان أيضاً أن نادي النصر قد بدأ بالفعل تسويق صفقته الكبرى، ولن تكون مفاجأة عندما نقرأ خبراً مفاده أنه استعاد كل المبلغ الذي دفعه قبل انتهاء موعد التعاقد المقدر بسنتين ونصف السنة.

آخر الكلام

● أتوقع أن يبدأ الهلال السعودي في مغازلة ليو ميسي لكي ينضم لصفوفه، ومن يدري ربما نرى كوكبة أخرى من نجوم العالم في الدوري السعودي، بعد أن فتح كريستيانو الباب.

● كل من كان يعتقد أنها نهاية غير سعيدة لرونالدو غير رأيه لأسباب كثيرة، ربما أهمها الفوز السعودي التاريخي على المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في مونديال قطر.