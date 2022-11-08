ألغاز الصدارة!

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يواصل دوري أدنوك للمحترفين إثارته للجولة التاسعة على التوالي، لدرجة أنها تحولت إلى ما يشبه اللغز في وضعية الصدارة، التي تتزاحم عليها 7 فرق دفعة واحدة، 3 منها في المركز الأول برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع، وبفارق نقطتين فقط عن الخامس والسادس، و3 نقاط عن المركز السابع، وهذا المشهد التزاحمي يحدث أول مرة على هذا النحو في دوري الإمارات، لدرجة أن الجموع تسأل عن السبب، بعضهم قال قوة تنافس بعد أن تطورت الكثير من الفرق وتقاربت المستويات، وآخرون أرجعوا السبب إلى التذبذب وعدم الثبات بدليل أن فرقاً كبيرة تتنافس على المركز الأول، ولكنها خسرت غير مرة وفي ملعبها وخذ على سبيل المثال «الشارقة» الذي خسر مرتين في ملعبه وكان أول المرشحين، وهناك فريق ثالث أرجع السبب إلى وجود قوى جديدة أمثال اتحاد كلباء الذي لا يفصله عن المركز الأول سوى نقطتين، وفريق عجمان الذي لا يبتعد كثيراً رغم خسارته الأخيرة أمام الوصل.

عموماً ورغم أن هناك من يعول على الجولة العاشرة لكي تفك بعض هذه الطلاسم لوجود ثلاث قمم كبرى بين ديربى شباب الأهلي والنصر، وديربي الجزيرة والوحدة، ومواجهة الشارقة والعين، ورغم أن هذه المواجهات القوية قد تحد من التزاحم إلا أن الصورة في رأيي لن تتغير كثيراً.

كلمات أخيرة

• من أسباب زحام الصدارة أيضاً أن أهلها فازوا كلهم في الجولة الماضية مع ملاحظة أن فوز الشارقة والوصل جاء بشق الأنفس مع تراجع متكرر في المستوى.

كلباء، يلعب ويفوز ويمتعك بعناصره وبمدربه وبالكلمات الموزونة لإدارته.

عجمان ثبات في الأداء، لاعبون متميزون، كان أفضل من الوصل ولم يكن يستحق الخسارة.