شنكلاي رايح جاي

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على ما يبدو فمسلسل اللاعب الأرجنتيني في صفوف الوصل شنكلاي لا يريد أن ينتهي، فبعد أن مر الموضوع الأول الذي فجره فريق البطائح على خير، إذا باتحاد كلباء يفجره من جديد وبرواية أخرى تختلف عن سابقتها.

كان البطائح باختصار قد اشتكى أن اللاعب كان معاقباً بالإيقاف 3 مباريات في بلده، قضى منها 2 فقط قبل انتقاله للوصل، وهذا مخالف للوائح الدولية، وطالبوا باعتبار الوصل خاسراً لمباراته معهم، وبعد وقت طويل من التداول قضت لجنة الانضباط برفض الشكوى شكلاً لعدم التقدم بها في الوقت المحدد باللوائح وقضي الأمر، ثم كانت المفاجأة الجديدة من فريق اتحاد كلباء الذي تقدم بشكوى ثانية ضد اللاعب نفسه، وطالبوا أيضاً بالحصول على النقاط الثلاث بدلاً من نقطة واحدة، إثر تعادلهم الأخير مع الوصل، وكنا جميعاً نظن أن كلباء طالب بذلك لنفس السبب الذي طالب به البطائح، لكونه قد خسر القضية شكلاً، فأراد كلباء أن يكسبها موضوعاً مثلاً، لكنه فاجأنا بحكاية جديدة تماماً تتعلق بالتسجيل، إذ ذكروا في الشكوى أن تسجيله غير صحيح، لأنه قدم معلومات خاطئة في إقرار التسجيل الذي وقعه وتقدم به الوصل ضمن أوراق تسجيله في اتحاد الكرة، وأفادت مذكرة كلباء المعتمدة على بنود كثيرة في اللوائح أن المعلومات الخاطئة التي وقعها اللاعب في استمارة التسجيل من شأنها أن تبطله، وذلك يعني أنه يلعب مع الوصل دون تسجيل، وبناء عليه يطالبون بكل نقاط المباراة، ولم تجد اللجنة بداً من قبول النظر في الشكوى لأنها قُدمت في الوقت المحدد، وإحالتها لنادي الوصل لتعرف دفاعه قبل أن تبت في الأمر، ولا ندري حقاً، لو ثبتت مثلاً صحة دعاوى كلباء، فهل يخسر الوصل بالتالي كل المباريات التي شارك فيها اللاعب؟ كان الله في عون الوصل الذي يقدم موسماً مختلفاً وتزين جماهيره ملاعب المباريات.

كلمات أخيرة

● غداً تستضيف الإمارات باستاد هزاع بن زايد الكلاسيكو العربي الشهير بين الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري، نتمنى مباراة ممتعة حتى يكتمل المشهد بالتنظيم الرفيع التي اشتهرت به دوماً الإمارات.