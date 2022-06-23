مبادرات «البيان»

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أخذت صحيفة «البيان» على عاتقها من خلال منصتها الرقمية واسعة الانتشار مسؤولية بدء حراك رياضي مجتمعي حول مستقبل كرة القدم الإماراتية، الذي أصبح أكثر غموضاً، في أعقاب ضياع حلم الوصول لمونديال قطر 2022 الذي كان يراود الجميع، لاسيما وأن ما حدث كان نتيجة حتمية لتراجع اللعبة الشعبية الأولى على كل المسارات وفي مختلف المناسبات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أحدث هجراناً جماعياً لملاعبها، فالبيئة الجاذبة أصبحت طاردة، ومن هنا كان للحراك الذي بدأته «البيان» أهميته، لعله يكون أشبه بالحجر الذي يحرك المياه الساكنة، فهذه المرة ليست ككل مرة، فلم يعد الزمن يسمح بإخفاقات جديدة تجلب الآلام وتحبط الناس!

شارك في جلسة «مساحتكم مع البيان » الحوارية التي أذيعت على الهواء مباشرة في المنصة الإلكترونية عبر تويتر، نخبة من القيادات الرياضية من بينهم عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وناصر اليماحي عضو المجلس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ونخبة من النجوم القدامى: عصام عبدالله، وخالد إسماعيل، وإسماعيل راشد، وبشير سعيد، وحميد فاخر، والمحاضر جمال الحساني، وتشرفت بأن أكون معهم.

وحقيقة الأمر أن الحوار كان ثرياً بقيادة المذيع اللامع حامد الحارثي، فقد تنوعت مصادر الحوار، وألقت الضوء على الكثير من المشكلات الإدارية المزمنة، والتي أدت إلى انفراط العقد في الآونة الأخيرة، وخرجت الجلسة الحوارية بالكثير من التوصيات من أجل بلوغ رؤية جديدة واضحة، يضع اتحاد الكرة سياساتها، وفكر متجدد تتخذه الأندية، يكون بمثابة قوة دفع لتطورها، وأن يسعى الجميع لتمكين ثقافة الاحتراف الحقيقي في الأجواء من المنبع حيث الصغار، وحتى يلامس الإداريين واللاعبين الكبار.

آخر الكلام

* زملائي في «البيان» أشعروني بالتميز والاحترافية في كل خطوات الإعداد والترتيب لهذه المبادرة المهمة، وهذا ليس غريباً على كيان إعلامي كبير يؤمن بأهمية الحراك المجتمعي عموماً، والشأن الرياضي خصوصاً، وقادر كذلك على طرح كل القضايا باحترافية ومهنية.