رأس وثلاث عيون

لم يكن من الإنصاف تجاوز هذا المشهد وتوثيقه بالكلمة إلى جانب الصورة التي وثق نفسه بها، أتحدث عن أهداف المهاجم العيناوي الفذ لابا كودجو الثلاثة التي جلب بها الفوز لفريقه أمام فريق الجزيرة، في مباراة ديربي العاصمة أبوظبي في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، لقد كان «هاتريك» من نوع خاص جداً، لا يتكرر كثيراً، وربما لا نشاهده من لاعب آخر إلا لابا!! لقد كانت ثلاثية بالرأس، كل واحد منها له حكاية تختلف عن الأخرى من فرط الإتقان والحلاوة والجمال، «لابا» أعطاك إحساساً رائعاً وهو يقفز عالياً في كل مرة، ويوجّه رأسه نحو المرمى في تلقائية، ومن أماكن مختلفة، إنه يملك رأساً وثلاث عيون، ترى ما لا يراه الآخرون!!

والمثير للدهشة أنه يفعل ذلك في الوقت الذي يتهم فيه بأنه بعيد عن مستواه! نعم، فإذا كان ذلك صحيحاَ، فيكفيه فخراً أنه يتقدم سباق الهدافين برصيد 14 هدفاً بهذا المستوى الذي لا يرضيك! لقد كشف هذا المهاجم حقيقة تقول: إن فرق الدوري لا تمتلك هذه النوعية من المهاجمين الاستثنائيين التي نبحث عنها ونتمناها!!

لقد كنت ومازلت أرى أن فريق العين ومعه «لابا» في الفترة الأخيرة كانت معاناته نفسية بحتة بسبب الضغوط الهائلة التي صوّبت نحوه في أعقاب فوزه باللقب الآسيوي الكبير، وظهر ذلك جلياً بمجرد أن شارك في البطولة نفسها هذا الموسم وهو يحمل لقبها!!

آخر الكلام

كلما ابتعدت البطولة الآسيوية، اقترب العين من مستواه الحقيقي، لقد كان ديربي الجزيرة شاهداً والبقية تأتي!!