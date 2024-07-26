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العب حتى تسجل الأرجنتين! هذا شعار الحكم السويدي غلين نيبيرغ، الذي أدار مباراة المغرب والأرجنتين ضمن أولمبياد باريس!

يا للسخرية والعار! حكم يضيف 15 دقيقة وقتاً إضافياً!.

ورفض أن يطلق صافرة النهاية بفوز المغرب 2 - 1!

ما حصل فعلاً مهزلة! مهزلة تحكيمية لا تليق بالأولمبياد! ولا تليق بفيفا!.. وعار على التحكيم!

اقتحم الجمهور المغربي الميدان، وتطايرت زجاجات المياه فوق رؤوس اللاعبين. حصل ما حصل! ليتراجع الحكم عن قراره ويلغي هدف التعادل للأرجنتين 2 - 2 في الدقيقة 19 بعد الـ90.. بالعودة إلى «فار»! وفازت أخيراً المغرب.

ولكن بأي صورة ظهرت باريس؟ وأي وجه للفيفا ولكرة القدم بهذا الحكم؟ أي مباراة في التاريخ تعود بعد ساعتين؟

الجماهير غادرت الملعب ووصلت إلى بيوتها وفي ذهنها المباراة انتهت 2 - 2.. وكالات الأنباء والقنوات ونشرات الأخبار بثت نتيجة المباراة 2 - 2!

ولكن بعد ساعتين عاد «سيد الحكم» إلى المستطيل الأخضر متثاقلاً رفقة اللاعبين، بعد إحماء جديد، ليلغي هدف الأرجنتين المسبوق بتسلل. هدف سجل مسبوق بمخالفة قبل التسلل أصلاً! سجل في الدقيقة 16 بعد الـ90!

ولم يكن أي داعٍ لإضافة 16 دقيقة! فاللعب لم يتوقف خلال المباراة! لكن الحكم رفع شعار: العب حتى تسجل الأرجنتين!

ما حصل فعلاً مهزلة! حكم دولي منذ 2016 نعم، لكنه تحامل على المغرب!

وكأنه لم يقبل فوز منتخب عربي على الأرجنتين 2 - 1. فقرر أن يترك اللعب يتواصل: العب حتى تسجل الأرجنتين!

هكذا هم بعض الحكام في بلاد الغرب يستصغرون المنتخبات العربية والأفريقية.

«سيدي الحكم» اقرأ التاريخ.. فالجزائر فازت على ألمانيا 2 - 1 في مونديال 1982. والكاميرون هزمت أرجنتين مارادونا 1 - 0 في مونديال إيطاليا 1990.

ونيجيريا هزمت البرازيل والأرجنتين في أولمبياد أطلنطا 1996 وتوجت بالذهبية.

وفي مونديال قطر 2022 تونس فازت على فرنسا بطلة العالم والسعودية تفوقت على الأرجنتين والمغرب هزمت إسبانيا.

«سيدي نيبيرغ» إن كنت لا تعرف التاريخ.. نحن نعرف تاريخك الأسود في التحكيم. ما زلنا نتذكر مهزلة نهائي مونديال الشباب بين أوروغواي وإيطاليا!

ونتذكر كيف أفسدت قمة بايرن وأرسنال أبريل الماضي!

ولم ننسَ عدم إعلانك عن ضربة جزاء لمبابي في قمة سان جيرمان وريال مدريد في 2022!

وفي البال، طردك الظالم للاعب سيتي أمام بايرن في 2021!

إن أمثال هذا الحكم لا مكان لهم في الملاعب!

فالتحكيم عدالة ونزاهة.. وليس العب حتى تسجل الأرجنتين!