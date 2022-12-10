بطولة المفاجآت المدوية

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نعم هي بطولة المفاجآت وبطولة تحطيم الأرقام القياسية، مونديال قطر 2022 أثبت للجميع أن التنظيم والإعداد والتجهيز خلال العشرة أعوام الماضية لم يذهب سدى، وأن المبلغ الخيالي الذي تم صرفه على البطولة، لم يكن من وحي الخيال وأنه ساعد في بناء ملاعب وطرق مواصلات وخطوط مترو ستخدم القطريين مدى الحياة، وأن البنية التحتية والمخططات والعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للبطولة، ساهمت في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، فمبلغ الـ 222 مليار دولار، التي أنفقتها قطر على تنظيم هذه البطولة يعتبر حافزاً لكي تقوم باستضافة بطولات قادمة ومميزة كما فعلوا في أجمل نسخة في كأس العالم، والتي ستتكرر في كأس الأمم الأسيوية في 2023 لتعود قطر إلى واجهة الكرة القارية كما كانت خلال هذه الأيام واجهة للكرة العالمية.

من مفاجآت كأس العالم حتى الآن ظهور نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي صاحب الـ 23 سنة وتسجيله لتسعة أهداف في كأس العالم حتى الآن، خلال مونديال 2018 روسيا سجل 4 أهداف وحتى الآن 5 أهداف في مونديال قطر 2022 والبقية تأتي، والأمل كبير في أن يقوم هذا اللاعب بتحطيم الكثير من الأرقام القياسية لمهارته في التمرير والتسديد بالقدمين والرأس، مبابي يعتبر حالياً أغلى لاعب في العالم وبروزه خلال هذه البطولة سيرفع قيمته التي تتعدى الربع مليار دولار حالياً.

مازلنا مع إنجازات المنتخب الفرنسي أحد الفرق المرشحة للنهائي، فلقد حطم أوليفيه جيرو رقم زميله السابق تيري هنري كهداف تاريخي لفرنسا بتسجيله لهدفه الـ 52 وبعمر الـ 36 عاماً وشهرين، ليصبح أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ أيام العجوز الكاميروني روجيه ميلا، الذي سجل هدفين بمرمى كولومبيا بعمر 38 سنة في مونديال إيطاليا 1990، لذلك استغرب كثيراً من طلبات بعض جماهير أنديتنا لنجم كرتنا الإماراتية إسماعيل مطر بالاعتزال وها نحن نشاهد كريستيانو رونالدو وميسي وغيرهما من النجوم يقودون فرقهم ويتألقون في كأس العالم بقطر بغض النظر عن العمر.