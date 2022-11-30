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3 فرق فقط تأهلت للدور الثاني بعد مرور جولتين من عمر البطولة في بطولة المونديال في قطر وهي فرنسا والبرازيل والبرتغال، فيما يستمر القتال في الجولة الثالثة لتحديد الفرق التي سترتقي لدور الـ16، فلقد تمكنت البرازيل من الفوز للمرة الثانية وبصعوبة بالغة على سويسرا والتي قاومت حتى الدقيقة الـ83 رغم غياب نيمار بسبب الإصابة، إلا أن كاسيميرو كان في الانتظار ليأخذ شارة القيادة ويسجل هدفه الأول في البطولة ويضمن صعود البرازيل بالعلامة الكاملة للدور الثاني، وليثبتوا للعالم جميعاً بأن ترشحهم للفوز بهذه البطولة لم يأتِ من فراغ وأنهم قادرون على السير نحو القمة بقيادة المحنك «تيتي» حتى إحراز البطولة.

حققت غانا فوزها الأول في البطولة على كوريا الجنوبية بالثلاثة، لتعوض هزيمتها الأولى أمام البرتغال وبالثلاثة كذلك، لكن لم تكن مهمة عبور «شمشون» آسيا سهلة، ولكن مهاجم «اياكس» الهولندي محمد قدوس كتب صك ولادته في هذه المباراة عندما سجل هدفين رائعين بتوقيعه في الدقائق الـ34 و69 ليثبت أنه أحد الوجوه التي لمعت وتألقت في هذه البطولة والذين أثبتوا للجميع بأنهم يمتلكون شخصية ومقومات قادرة على التأهل أمام الأورغواي في الجولة القادمة والصعود للدور الثاني.

14هدفاً سجلت أول من أمس هو معدل عالٍ جداً من الأهداف في يوم واحد، ودليل على أن كرة القدم الهجومية ممتعة ومتنوعة وتعكس تعلق هذا العدد الكبير من مليارات البشر وهي تتابع البطولة الأكثر شعبية في العالم لساعات عديدة يومياً.

ها هو كريستيانو رونالدو يقود منتخبه البرتغالي للفوز في مباراته الثانية أمام الأوروغواي بعد أن فاز على غانا في الجولة الأولى، ورغم حزنه بعدم تسجيل الهدف الأول لمنتخبه في مباراة الأوروغواي إلا أن حركة التمويه التي قام بها تعبر عن مدى قدرة هذا اللاعب على الارتقاء لمتابعة الكرات الهوائية ليصبح البرتغال ثالث منتخب يصل للدور الثاني بعد المباراة الثانية وبالعلامة الكاملة.