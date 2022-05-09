العيد عيدان

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دولة الإمارات دائماً متجددة في كل مناسباتها، ولا تقبل بالتكرار أو الروتين، لهذا من الصعب جداً أن تمر بطولة أو حدث يُشبه سابقه، وهو ما حرصت عليه رابطة المحترفين، بقيادة العزيز عبد الله ناصر الجنيبي، وفريق عمله المبدع، حيث جعلوا من نهائي كأس المحترفين، كرنفالاً جاذباً للعوائل والكبار والصغار، على حد سواء، وهذه إحدى أهم الأمور التي كانت تنقص الكرة الإماراتية، ألا وهي الحضور الجماهيري، الذي تحقق في هذا النهائي بين العين وشباب الأهلي، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وتصادف خلال عيد الفطر السعيد، الذي زاد سعادة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمباراة، التي ارتقت بكل تفاصيلها وجزئياتها لمستوى الحدث، فكان العيد عيدين، واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الحضور المهم واللافت من بوخالد، لبطولة زادت أهميتها وتضاعفت، بعد تشريفه لها.

وللأمانة، فالرياضة الإماراتية كلها، وكرة القدم على وجه الخصوص، تشرفت بهذا الحضور، الذي يؤكد دعم القيادة للقطاع الرياضي، وأهميته، ودعمٌ لكرة القدم، التي توجت يوماً عبر العين، بأول لقب قاري للبلاد عبر تاريخها عام 2003، وهو لقب دوري أبطال آسيا، ويشاء الزعيم إلا أن يخرج متوجاً بلقب كأس المحترفين أيضاً بعد مباراة كفاحية قتالية من طرفيها، منحت الجماهير الأمل بعودة الروح للكرة الإماراتية، التي تبعد فقط مباراتين عن التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، رغم أن الغالبية لا تتحدث عن هذا التأهل بتفاؤل كبير، ولكن كرة القدم في جوهرها، وعبر تاريخها، لا تعرف المستحيل، وتُعطي من يعطيها ويقاتل من أجلها. بقناعتي، فإن كرة القدم الإماراتية محظوظة جداً بدعم ومحبة قيادتها لها، منذ انطلاقتها وحتى الآن، وعليها أن تواكب هذا الدعم، بما يتناغم مع طموحات الجماهير وآمالها.