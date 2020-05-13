«البيان» الشمعة 40

صحيفة «البيان» أطفأت شمعتها الأربعين، وهي تقف على أرضٍ صلبة، مستنيرة ومتسلحة ومتشبثة بمبادئ وقيم الفكر الوطني، تنشد أبواب التطور والمواكبة شكلاً وروحاً ومضموناً، حاضرة عبر مختلف المنصات والتطبيقات الرقمية بعمقها ومهنيتها خدمةً للقارئ الكريم، فنالت الشهادة التاريخية مع بداية العقد الخامس من القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم («البيان» تؤدي مهمتها وواجباتها بامتياز).

أما على الساحة الكروية، فيبدو أن عدم تجديد الوحدة والنصر لكل من سبستيان تيغالي وألفارو نيغريدو مؤشر إلى مرحلة جديدة تتراجع قيمة العقود من دون إرادة الأندية وهو الواقع الذي فرضته جائحة كورونا وفيه أيضاً من الدلالات أن الأرقام السابقة لم ولن يكون لها حضور، والاتجاه العام نحو تقليص الميزانية وترشيد الإنفاق، وعدم المغامرة في صفقات مدوية والاعتماد على العناصر الشابة من أبناء النادي، وظهر جلياً أن رابطة المحترفين لم تأخذ زمام الأمور في تطبيق القرارات التي أقرها فيفا مثال تمديد العقود إلى نهاية الموسم، وتحديد مصير البطولات، ما أسهم في رفض بعض اللاعبين المحترفين فكرة التمديد والمشاركة في الموعد المقترح لعودة المنافسات في أغسطس والتمسك بتاريخ انتهاء العقد، وضبابية موقف اتحاد الكرة ورابطة المحترفين معاً يعرقل الأندية في رسم البرنامج الخاص فيها سواء الإداري أو الفني.

نقطة في الدائرة

أكاديميات الكرة سيكشف عنها الغطاء في المرحلة القادمة، وسيتضح كم كانت مهملة وكم من الأموال أهدرت من دون إنتاج، وتحتاج إلى إعادة بناء وفق أُسس علمية من جديد ولا يمكن أن تكون رافداً للفريق الأول عند الكثيرين.