أعداء الرياضة

أشد كارثة.. وأكبر خطر أن تسقط الرياضة بين أيدي مسؤول يقدس الكرسي..!! ولا يتنحى عنه.. حتى لو أخفق..!!

هذا حالنا اليوم بعدما رفض ابن غليطة الاستقالة.. وتمسك بالكرسي..!! كرسي رئاسة الاتحاد! نسي أن المسؤولية تكليف وليست تشريفاً..

المسؤولية: إما أن تحقق نتائج وتبلغ أهدافاً أو أن تنصرف وتترك المكان لغيرك ليعمل.. بقاء من لم يوفق في أهدافه مضيعة لوقت الوطن..

الزمن يمضي ونحن لا نبني شيئاً في كرة القدم..!!

ومروان ليس الوحيد الذي أصيب بداء الحب الجنوني للكرسي..

فقبله كثيرون...! ولست أدري لماذا كل من يصل الى رئاسة اتحاد أو ناد كروي يلتصق بالكرسي ويرفض الالتزام بسيرورة الحياة (لو دامت لغيرك لما آلت إليك..)!! وصل بلاتر سابقاً وقاتل من أجل الموت على كرسي رئاسة «فيفا»..

وصعد بلاتيني إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وظل هناك قبل أن يجرفه إعصار الفساد!!

أما عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي فقد شاخ به الزمان على «الكرسي الملعون».. ولم يخرج إلا بفضيحة!

وها هو اليوم سلمان بن إبراهيم ينضم لقائمة محبي الكراسي!!

ومن آخر طرائف الحب المرضي للكرسي أن رئيس الإفريقي التونسي الذي حقق الفريق خلال 4 أشهر فقط من رئاسته أسوأ الأرقام القياسية في تاريخه: أكبر سلسلة هزائم في الدوري وأكبر خسارة في أبطال إفريقيا 8-0 أمام مازيمبي!! فخرج علينا «عناية الرئيس» بقرار تغيير عدد من مجلس الإدارة وتمسك بالبقاء!! والحال أنه المسؤول الأول عن الأخطاء!! والغريب أن من قرر تغييرهم رفضوا وما زالوا في مناصبهم.. أي حب للكرسي؟؟!!

أتساءل ببراءة: لماذا يتمسك رئيس اتحاد أو ناد بكرسي الرئاسة والحال أنه يلعن كل يوم مليون مرة من الجماهير؟؟

ألا توجد مكاسب أكبر من الشتائم؟؟

من أجل الوطن..

ولمصلحة البلاد...

إذا فشلت عزيزي رئيس النادي أو الاتحاد..

ارحل.. اترك مكانك لغيرك..

خذ الكرسي معك إلى بيتك!!

ولا تعطل مسيرة العمل..