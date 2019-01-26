الحلم يكبر.. الأبيض يثأر..!

تمت المهمة الوطنية أمام أستراليا بنجاح..!!

الأبيض كتب التاريخ.. وفاز على أستراليا لأول مرة في التاريخ..!!

مهمة ناجحة للأبيض 100%..

عندما يتوحد الجميع خلف المنتخب يمكننا أن نحلم.. باللقب..!!

حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمام قيرغزستان غيّر مسيرة المنتخب في البطولة.

وملأ المدرجات بـ 25 ألف إماراتي بثّوا الرعب في قلب الكانغارو..

الجميع لبّى نداء الوطن.. الجمهور حضر.. واللاعبون لم يلعبوا الكرة بل لعبوا للوطن.. فارس جمعة تحدى الإصابة والمحن وأكمل ما بقي من الزمن..

المدرب زاكيروني كان ذكياً.. ومختلفاً عن المباريات الأولى.. كان إيطالياً صرفاً في تكتيكه.. ونجح.

رأينا فكراً.. شاهدنا تنظيماً..

رأينا استدراجاً للكانغارو.. وهجمات مرتدة سريعة خطرة يقودها الحمادي ومبخوت..

علينا أن نقول للمحسن أحسنت.

لم نرَ الارتباك الدفاعي.. والشلل في الوسط.. مثلما عانينا أمام الهند وتايلاند وقيرغيزستان.

نريد أن ننسى صورة الأبيض في الدور الأول.

هذا هو الأبيض الحقيقي الذي نريد.

11 رجلاً يقاتلون في الميدان.. ومدرب داهية يدرس الخصم ويطيح به.. مدرجات تزلزل قلوب المنافسين.. عندما يلتف الجميع وراء المنتخب.. يمكننا أن نحلم..!!عندما تتحوّل المباراة إلى مهمة وطنية.. يمكننا أن نحلم.عندما نلعب مثل فارس جمعة بالروح والدم.. يكبر الحلم.

إذا لعب الأبيض بالروح نفسها.. والنظام نفسه..إذا حضرت الجماهير بذات العدد وزيادة سنكسب موقعة نصف النهائي..!!

سيكبر الحلم...

ونلعب نهائي الأحلام أمام إيران أو اليابان...!!

عندنا 90 دقيقة «موت أو حياة»..

ولكل حادث حديث...