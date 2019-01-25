الأبيض الإماراتي

سأتجرّد من عاطفتي في الحديث عن المنتخب الإماراتي الذي لم يقدم حتى الآن طموحات وأهداف محبي الأبيض من جماهير ومسؤولين ومستمتعين من دول أخرى.

انتهت منافسات الدور التمهيدي لمجموعته الأولى باعتلائه صدارة الترتيب بخمس نقاط فقط، كأقل نقاط في المجموعات الست، وتأهل بصعوبة من دور الـ16 أمام قيرغيزستان.

الحديث عن الماضي فقط لا يفيد، ولكن العبرة والاستفادة من المباريات السابقة هما الأهم، فالمرحلة الحالية مهمة ولا تتحمّل الأخطاء، وصاحب الأرض والجمهور استمراره مطلب من الجماهير الإماراتية وكذلك من جميع المنتخبات العربية.

ثقة الجميع بالمنتخب الإماراتي كبيرة، ولعل خروج المنتخبات العربية سيزيد من المسؤولية على اللاعبين والمنتخب الإماراتي الذي تلقى دعماً لم يتلقه أي منتخب في البطولة، وهو تواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية، لمساندة ومؤازرة الأبيض أمام قيرغيزستان.

رسالتان جميلتان في المباراة: الأولى حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليثبت أن القيادة الإماراتية قريبة من المنتخب ومهتمة بتحقيق اللقب، في المقابل كان الرد من لاعبي المنتخب الإماراتي رائعاً (كنتيجة) بأنهم على قدر المسؤولية وأنهم عند حُسن الظن من خلال التأهل عبر بوابة قيرغيزستان.

جيل الخبرة إسماعيل مطر، وعلي مبخوت، وأحمد خليل، وخالد عيسى، أرجوكم اتركوا بصمة لا تُنسى وحققوا إنجازاً يسجل باسم العرب وإمارات التسامح والخير.

جيل الشباب والحيوية حسن صالح، وعلي سالمين، ومحمد الشامسي، وخلفان مبارك لا تتدخروا جهداً لتعزيز حضوركم في البطولة القارية، وانتزعوا لقب عرش القارة من شرق آسيا التي سيطرت على اللقب في النسختين الماضيتين.

صحيفة الرياضية السعودية