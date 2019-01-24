سيكتب الأبيض غداً أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. شرف غير حياتي.

سيكتب «الأبيض» غداً أن حضور صاحب السمو أمام قيرغيزستان أعادني إلى الحياة..

سيكتب: كنت معدماً.. تائهاً.. أعاني في الدور الأول والإقصائيات..

حضور سموك حول إخفاقي إلى إنجازات..

قلب صمت الجماهير إلى تشجيع..

بفضل سموك ستمتلئ في العين غداً المدرجات..

تعاهدوا على المجيء اقتداءً بالقيادات.

حشوداً وأفواجاً من العاصمة ودبي.. وكل الإمارات.. استجابوا لأفضل المبادرات.

فانتفضوا أيها اللاعبون.. وتأهلوا إلى الدور الآتي..

استلهموا النجاح من صاحب السمو.

فحضور سموه كان أقوى من الكلمات..

يا الله أدم علينا نعمة خير القيادات..

فلولا سموك لاستمرت عذابات الأبيض.. والمعاناة

ولخرجنا أمام قيرغيزستان.. !

عجز المدرب.. فشلت أقدام اللاعبين على التسديدات.. لم يقنعوا في كل المباريات..!

حضور سموك جاء بالبركات.. والانتصارات.

دعم سموك أعاد إليهم العزيمة وتحدي الصعوبات..

كلهم تفاؤل وعزيمة أمس.. في التدريبات..

أزيحوا البطل.. ورددوا معي: الدور على من آت؟

لا نخشى أحداً في باقي المنافسات..!

هاتوا لنا «الشمشون» أو غيره سندك مرماهم بأربع كرات!!

سلاحنا حب الوطن.. فداؤك يا إمارات.. تدفعنا الأهازيج من المدرجات..

الكأس حلمنا.. واللقب هدفنا لنهديه لمن أعادنا إلى الحياة.

بدعم سموك .. الأبيض يقترب من أغلى البطولات..

فأهلاً وسهلاً بمزيد الإنجازات.. في السجلات

ابشري.. يا إمارات.. فالخير آت.

سيكتب الأبيض غداً: حضور سموك شرف غير حياتي.