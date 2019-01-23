تساقط العرب في كأس آسيا كأوراق الخريف!

منتخباً تلو الآخر!

وتلاشى الحلم العربي!

لم يبقَ في السباق سوى «الأبيض».

خرج الأحمر البحريني بعد عناد كبير لـ«شمشون» الكوري!

الخبرة قالت كلمتها في النهاية! والمحترفون علا صوتهم!

فليفخر البحريني بصموده أمام كوريا الجنوبية.. القوية!

«أسود الرافدين» كان بلا أنياب!

حملاً وديعاً.. مرتعشاً أمام المرمى..

«أسود الرافدين» نسي أن الكرة «أجوال»

فخرج دون إقناع..

الكرة الآن بين أقدام «الأبيض»

منتخبنا يحمل الحلم العربي في بقية المشوار..

هو ليس في أفضل حالاته.. ولن نذكر من جديد علاته!

ولكن دعونا نحلم! ومن لا يحلم لا يصل!

والحلم بات ممكناً بعدما تعززت صفوف منتخبنا بأفضل لاعب! وأقوى صفقة! صفقة الجمهور!

الجمهور تواعد على الحضور القوي بأرقام قياسية فداءً للوطن، ووفاءً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحضوره مباراة «الأبيض» وقيرغيزستان مع الجماهير.

أطلقت حملات جماهيرية لإنجاح مهمة «الأبيض» الوطنية، في جمعة «الأبيض» جمعة «الوطن» في «دار الزين» أمام «الكانغارو» المتهاوي!

أهازيج الجماهير أفضل قوة لدفع اللاعبين، لنرى منتخبنا «غير»!

وكم من منتخب متواضع حاز بطولات بقوة الجماهير.

عودة الجمهور تعيد لنا الأمل، والحلم في رؤية «الأبيض» بروح انتصارية، وعزيمة حديدية!

عودة الجماهير انطلاقة «الأبيض» الحقيقية في البطولة الآسيوية!

قدّام يا الأبيض.. أصلح أخطاءك.. وأسعد عشاقك..

فحبك في القلب..

وأنت حلم العرب.