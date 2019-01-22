قيرغيزستان..! عليك أن تحفظ هذا الاسم جيداً يا الأبيض!

قيرغيزستان..لم يتعلم نجوم الأبيض بعد نطقها..!

فكيف نلومهم على تعلم اللعب ضدهم؟!

عذبوووونا...!

نفس الأخطاء تتكرر..!

دمروا أعصابنا..!

قلوبنا ما عادت تتحمل أكثر..!

فكيف لنا أن نصبر؟

قيرغيزستان تعذبنا..؟ القائم لوحده من 3 أهداف حمانا..!

منتخبنا «مبخوت» الحظ ساندنا مثل موقعة الهند..

شكراً الحظ..! ولكن أين نجاعة مبخوت؟ كرات في السماء وأخرى ذهبت من قدمه هباء!

شكراً إسماعيل مطر.. الذهب لا يصدأ.. لعبت 80 دقيقة بمستوى راقٍ.

تأهلنا دون إقناع!

تأهلنا وفي القلب أوجاع..!

فكيف سيكون الحال أمام أستراليا..؟

«الكانغارو» في أسوأ حالاته..ولكننا أسوأ منه!

لن نفوز إذا اعتمد زاكيروني مرة أخرى على اللاعب رقم 12..الحظ !

كأس آسيا 2019.. فرصة تاريخية للأبيض لمعانقة اللقب، فمسار البطولة لا نحلم به مرة أخرى!

قيرغيزستان في دور الـ16.. واستراليا المتهالكة في ربع النهائي..وربما البحرين أو العراق في نصف النهائي!

هل تحلم بسيناريو أفضل من هذا؟

ولكن حقيقتنا على الميدان لا تبعث على الاطمئنان.. ولا الأحلام! لو كان جيل 2015 لزحفنا بتألق وإبداع إلى النهائي.

ولما عذبونا اليوم مثلما عذبونا..

عذبونا كما لم يعذبنا من قبل أحد..

مساء السبت ويوم الاثنين..والأحد...

بتعادل مفاجئ أمام البحرين..

وأداء مخيب أمام الهند..!

وعرض باهت أمام تايلاند..!

.. ودرس قيرغيزستان ليس للنسيان.. بعد البطولة.

وللحديث بقية...