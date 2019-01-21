سلمان في قفص الاتهام!!

لماذا غبت عن الاحتفال يا سلمان؟ غياب يجعلك في قفص الاتهام!! احتفال كأس آسيا.. بلا رئيس الاتحاد الآسيوي...! ولا أحد أعضائه!!

الغياب.. موقف! الغياب.. تعبير عن رأي!

سلمان بن إبراهيم، نحن نحترمك.. ونقدرك.. ولكن ذلك لا يعني ألا ننقدك..! ننقد عملك كرئيس للاتحاد الآسيوي.. لا شخصك.. فنحن نعلم سمو أخلاقك. غيابك هروب من الواقع.. تعكير للأجواء.. ودق طبول «حرب» الانتخابات الآسيوية قبل الأوان!! أنت الذي يجند الإعلام لمعاركه الانتخابية..

وأنت الذي رفض الحديث لصحيفتنا «البيان» في كأس آسيا 2015..!!

فضّلت صحفاً أخرى.. ميزتها عنا. والحال أنك رئيس آسيا كلها ومن حقنا أن نحصل على تصريحات صحافية!!

بجلتهم في آسيا 2015.. وأحرجوك مع أستراليا.. وورطوك! جندتهم في انتخابات فيفا.. وحجزت لهم تذاكر الطيران والفنادق.. وخسرت «المعركة»!!

وافتضح أمرك مع «المهتز»! في أستراليا 2015 مجّدوك..!! واليوم انقلبوا عليك وجلدوك..!!

هل تعلم عزيزي سلمان أن منافسك في الانتخابات الرئاسية اللواء محمد خلفان الرميثي تحلى بالروح الرياضية..؟؟ رفض استغلال استضافة المنتخبات للترويج لنفسه.. أجّل الحملة الانتخابية.. ولم يحرك الكتيبة الإعلامية..!!

ففي دول أخرى تحسم الأمور خلال البطولة بطرق شرعية.. وغير شرعية! تعرض الإغراءات.. بالملاعب العصرية.. والفنادق الزجاجية والمبالغ المالية.. والهدايا الذهبية.. والوعود الوهمية!!

وحتى التلاعب بالقرعة الآسيوية!

واقرأ التاريخ يا سلمان.. في أوروبا «الحضارية» تلاعبوا بالقرعة بكرات باردة وأخرى نارية!!

لكن ما أبعد الرميثي عن هذه الممارسات.. فقد تعامل مع المنتخبات بحيادية.. وقبل بمنافسة ديمقراطية!! فيها فائز وخاسر.. وأساسها صراع برامج!

سلمان.. انظر إلى الماضي وتعلم الدروس من سلفك بن همام..!! سلمان «خلّ روحك رياضية».. الرميثي جدير برئاسة القارة الآسيوية. ما حدث في أستراليا 2015 لا يمكن أن يلفه النسيان..

«البيان» لا تهان..!!

فليسقط سلمان..

والنصر لخلفان!