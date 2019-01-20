نجوم بلا تأمين

يحسد الكثير من المتابعين لكأس آسيا النجوم..

يحسدونهم على الملايين!!

واللهم لا حسد.. ولكن فات هؤلاء الحاسدون أن نجوم الملاعب في خطر..!!

مستقبلهم غير مضمون..!!

في لحظة واحدة..بمجرد إصابة لا قدر الله يمكن أن يخسر مستقبله وتذهب نجوميته هباء..!! ويفقد راتبه..!! وكم من نجم صال وجال في الملاعب ثم أصيب.. فوجد نفسه متسولاً في الشارع!!

وكم من نجم فارق الحياة على أرض الملعب: الكاميروني فويي والتونسي بالرخيصة والمصري فضل.. وتدمرت حياة عائلاتهم!!

وهنا نفتح الملف المنسي في الكرة الآسيوية والعربية: ألا وهو تأمين اللاعبين.

من يضمن مستقبلهم إذا أصيبوا؟؟ ومن يصرف لهم رواتب يعيلون بها عائلاتهم؟

الواقع يختلف من بلد إلى بلد ولكنه يتشابه في الرداءة!! أفضل اللوائح الموجودة تضمن للاعب العلاج من الإصابة..

أما مستقبله.. فله الله!!

في أوروبا الأندية تؤمن اللاعبين.. والاتحادات تؤمن اللاعبين!!

واللاعبون أنفسهم يؤمنون مستقبلهم!

ثقافتهم «غير»..

ميسي أمن قدميه فقط بنصف مليار يورو!!

رأسه خارج التأمين..!!

رونالدو فعل مثله بـ103 ملايين يورو.. وبيكهام دفع قبله 160 مليوناً.. وكاسياس 7.5 ملايين!!

نجومهم.. أنديتهم..اتحاداتهم واعون بالمستقبل.. لا يتركون شيئاً للصدفة.

أما آسيا فالرعوانية نهجها!!

نجومية اللاعب في الملاعب قصيرة.. هي أعوام وتمضي ويجد اللاعب نفسه في فراغ وبطالة!!

صديقي اللاعب تذكر أن فان باستن وباجيو وأدريانو خرجوا مصابين في وقت مبكر!!

صديقي اللاعب أمّن مستقبلك..

ولا تنتظر ناديك أو اتحادك..

فلا أحد يغنيك غير موهبتك..

ولا أحد يحميك غير فكرك...