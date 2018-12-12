عين الإمارات

العين يمثلنا جميعاً نحن - كجمهور الإمارات - في مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، فاليوم تذوب جميع الانتماءات وجميع الشعارات وتصبح جميعها في قالب واحد خلف العين وشعاره علم الإمارات.

كان بالأمس الوصل يمثلنا في كأس زايد للأندية الأبطال وكان جمهور الإمارات خلفه ممثلاً للجميع ونتمنى له التوفيق في استكمال مسيرة الانتصارات واغتنام الكأس الغالية، أما اليوم فنحن كلنا عيناوية وبإذن الله العين سيشرفنا وسيقدم المجهود المطلوب في الملعب لإبهار العالم بأن الإمارات دولة حضارية متقدمة ليس فقط في مبانيها وشواطئها وتقدمها الاقتصادي والحكومي والفضائي وإنما في كل المجالات الثقافية والأدبية والرياضية.. إلخ.

ونهيب بجمهور الإمارات أن يقف خلف «الزعيم» ويؤازره ويشجعه فهو يمثل الجميع في أكبر بطولة في العالم للأندية.

العين دائماً يبهرنا في مشاركاته الخارجية، و«الزعيم» يختلف في المشاركة الخارجية عن حضوره المحلي فتتجلى لديه روح الوطنية والتحدي، ونعلم علم اليقين أنه سيقاتل في الملعب مدركاً حجم المسؤولية التي على عاتقه وهي تمثيل وطن وليس تمثيل ناد فقط.

تستضيف الإمارات مونديال الأندية للمرة الرابعة، الإمارات فازت بالاستضافة قبل أن يفوز العين بالمشاركة فهي فرحة وطن باستضافة اكبر الأحداث وواجبنا إبهار العالم في التنظيم، ومن ثم يأتي دور العين في إبهارنا في الملعب وتحقيق النتائج المرجوة منه لكي يفرح الوطن في عام زايد وفي وسط أفراح الوطن باليوم الوطني.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية من أفضل أندية العالم، فبجانب العين، يشارك تيم ويلنغتون بطل أوقيانوسيا وغوادالاخارا بطل الكونكاكاف، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وكاشيما انتلرز بطل آسيا، وريال مدريد بطل أوروبا، وريفر بليت بطل كأس ليبرتادوريس.

إلى كل لاعب عيناوي أتمنى أن تدركوا أن الأمم كانت وما زالت تتباهى بأبطالها وفرسانها في المحافل الدولية، حتى ترسل رسالة لباقي الأمم والشعوب عنوانها نحن الأفضل ونحن الأقوى ونحن الأمهر، أتمنى أن توصلوا هذه الرسالة للعالم من خلال كرة القدم، وثقوا تماماً أن جمهور الإمارات سيكون خلفكم في مهمتكم الوطنية قبل أن تكون كروية.