الكرة الذهبية ظالمة

حسمها الأشقر الكرواتي لوكا مودريتش وتوج بالكرة الذهبية لعام 2018، ودخل التاريخ في موسم ظل خلاله اللقب متردداً بين نجوم العالم بعد تراجع مستوى ميسي ورونالدو وظهور صلاح وغريزمان ومبابي ولوكا!!

تتويج لوكا كان مثيراً للجدل وقاسياً على التاريخ حقا! بل ظالم إلى حد كبير!

كيف يتوج مودريتش ويدخل تاريخ الكرة الذهبية ولا ينال من قبله ملوك وسط الميدان تشافي وأنييستا الجائزة؟

من ظلم كرة القدم أن ينالها لوكا ولا يحظى بها الساحر أنييستا ولو لمرة واحدة! حقاً كرة القدم ظالمة في كثير من الأحيان.

مبروك لـ«لوكا»..ولكنه ليس أفضل من تشافي وأنييستا في مركز وسط الميدان!

لوكا عاش الموسم الماضي في ظل رونالدو مع الريال ولولا مونديال 2018 الذي منحه فرصة البروز لما عانق الذهب والمجد!

أليس غريزمان المتوج مع الديوك الفرنسية بلقب المونديال الأجدر بالجائزة؟

ألم تمنح الكرة ذاتها للمدافع كانافارو عقب مونديال 2006 والحال أنه كان أقل أداء من غريزمان؟

كرة القدم لم تظلم غريزمان وتشافي وأنييستا، بل ظلمت قبلهم عمالقة وأساطير.هل يصدق أحفادنا يوما أن ايتو وريبيري وروبن وبوفون وكاسياس وروني ومالديني وراؤول وتيري هنري وشنايدر لم يتوجوا بالكرة الذهبية؟ كيف سيقتنع أحفادنا أن بيليه ومارادونا وتوتي وابراهيموفيتش وبيرلو واوليفر كان وبيكهام وكلوزه لم ينالوا شرف جائزة أفضل لاعب؟

ولأن الكرة ظالمة فقد توج المغمور مايكل أوين بالكرة الذهبية عام 2001 على حساب مرعب الحراس راؤول! كما فاز فيغو باللقب عام 2000 على حساب زيدان في مفاجأة كبرى لا تزال عالقة بذاكرة عشاق الساحرة المستديرة حتى اليوم!

تتويج لوكا مودريتش جاء ليعلن نهاية عصر رونالدو وميسي ويبشر بميلاد جيل جديد من النجوم..مبابي وغريزمان، فالمستقبل لهؤلاء. مبابي المتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في عمر 19 عاما انتظروه في الأعوام المقبلة منافسا على الكرة الذهبية.

دخل لوكا التاريخ وكتب اسمه في سجل الكرة الذهبية، وتلقى التهنئة المميزة من رئيسة بلادة، بينما توقف رصيد الغريمين ميسي ورونالدو عند 5 كرات لكليهما.. ليتواصل الجدل من الأفضل إلى ما لا نهاية له، وتستمر الإثارة إلى عقود من الزمن دون حسم وجزم مثل الصراع الأبدي بين بيليه ومارادونا! وتلك هي إثارة وروعة كرة القدم..منافسة لا تنتهي. بحلوها ومرها..بعدالتها وظلمها أحياناً..مثلما ابتسمت للأشقر مودريتش وقست على ملوك وسط الميدان من قبله تشافي وأنييستا وبيرلو!

هنيئا لوكا..ولكم الله يا من ظلمتم!

همسة

نتمنى رؤية ملك الكرة الذهبية الجديد لوكا مودريتش متحدثاً في مؤتمر دبي الرياضي الدولي نهاية الشهر الحالي محملا باللقب الغالي ليحدث لاعبينا عن كفاحه في الملاعب وقصة نجاحه المثقلة بالمصاعب.