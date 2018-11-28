المبدعون العرب

يحظى الشباب العربي، بمكانة كبيرة في قلب وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إيماناً منه أن هذه فئة تمتلك الطاقة والإبداع وقادرة على الإسهام في تطوير المجتمعات العربية في مختلف المجالات، وأن كل ما تحتاجه هو الدعم والتقدير وإفساح المجال لتطوير القدرات والمهارات لصناعة مستقبل مشرق للمنطقة، وجائزة الإبداع الرياضي، تواصل للموسم العاشر على التوالي دورها الريادي، بتحفيز وتكريم وحث الكوادر المتميزة على المستوى العربي في المساهمة بتطوير الرياضة العالمية من خلال الحضور القوي وحصد الجوائز ذات الصيد العالمي، وأخيراً تم الإعلان عن أسماء الفائزين في النسخة الجديدة، ويأتي في مقدمة المكرمين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، صاحب الرؤية والنهضة الرياضية في بلاده والوطن العربي، إضافة إلى النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ومنافس كريستيانو وميسي على عرش لقب أفضل لاعب كرة قدم بالعالم.

وتسابق الفائزون من الدول العربية والفائزون داخل الإمارات إلى التعبير عن سعادتهم عقب الإعلان عن الفائزين قبل أن يتم تسليم الجوائز يوم 9 يناير المقبل في حفل كبير يقم سنوياً في دبي، ويشهد تواجد نخبة من النجوم على مستوى العالم، والجميل في الجائزة أنها لم تقف عند التكريم الداخلي فقط أو العربي بل انطلقت إلى العالم ليكون لها صداها الكبير، وليبرز الدور الكبير للجنة المنظمة التي تقوم بجهود جبارة ودور كبير في الاختيارات طبقاً لشروط يجب توافرها بدقة شديدة.

وهناك جائزة التفوق الرياضي، التي ساهمت بتطور ملحوظ على المستوى الإداري والفني لأندية دبي منذ انطلاقها، وعملت على بروز العديد من المكاسب في الأندية وفق معايير متوازنة بين الإنجازات الرياضية والكفاءات المؤسسية والأنشطة المجتمعية والابتكار والروح الرياضية، مما ساهم بخلق حالة من التنافس بين الأندية في الملعب وخارجه، وشجع أيضاً على نشر الرياضة النسائية وتمكين المرأة في المؤسسات الرياضية، ورعاية المواهب، وما زلنا ننتظر مزيداً من التجاوب من الأندية للحفاظ على هذه المكتسبات، خاصة في جانب الكوادر الرياضية والتي نتمنى أن تحظى بإشراف مباشر من المجلس، فمن الملاحظ غياب بعض الأسماء في إدارات الأندية التنفيذية لأسباب مجهولة بعد تفوقها ونيلها الجائزة.

وجائزة التفوق الرياضي لأندية دبي تبحث عن المتميز بين الأندية، وشهد هذا الموسم تفوق نادي شباب الأهلي في العديد من الجوائز خاصة على مستوى أكاديميات الكرة، وهو ما يعني أن هناك عملا كبيرا في هذا القطاع وفق خطط استراتيجية علمية يشرف عليها نخبة الأكاديميين يتقدمهم الدكتور موسى عباس. أيضاً شهد الحفل فوز لاعب الوصل علي سالمين الذي فاز بجائزة أفضل لاعب، وهو اختيار صادف أهله. فاللاعب نجح في الموسم الماضي بإثبات نفسه بقوة وتثبيت قدمه في قائمة الوصل الأساسية وأيضاً المنتخب الوطني.