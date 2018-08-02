3 مليارات و540 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في اسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3 مليارات و 540 مليون درهم كان أبرزها رهون بقيمة قدرها مليارين و91 مليون درهم من خلال 331 إجراء .

فقد شهدت الدائرة خلال الاسبوع تسجيل 644 مبايعة بقيمة مليار و 449 مليون درهم منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 717 مليون درهم و 559 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 732 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 63 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الحبية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الجداف وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 .

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها مليارين و91 مليون درهم منها 109 رهون أراض بقيمة مليار و 700 مليون درهم و 222 رهون فلل وشقق بقيمة 391 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة ورسان الثالثة بقيمة 654 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 180 مليون درهم .