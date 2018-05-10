تستخدم دوائر العمل، في كل أنحاء العالم، العديد من النصوص التحفيزية، لتعزيز العلاقة بين الأفراد، من بينها المصداقية والاحترام والثقة المتبادلة، وأهمية علاقة الزمالة، والفخر بالانتساب إلى المكان، وتطلب من المسؤولين رصد مسار العمل والإنتاجية، وحل المشكلات وتحديد المعايير، وتخفيف التوتر بين المنتسبين، وتشجيع المشاركة، مستخدمة الوسائل التقليدية، مثل الفيديو والبوسترات والبريد الإلكتروني، للوصول إلى الغاية، وهي خلق روح الفريق الواحد.

وحكومة دبي، متمثلة في المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، اختارت الرياضة، كوسيلة وطريقة نوعية وفريدة ومبتكرة، في توصيل رسالتها، في الحث على العمل الجماعي، وروح الفريق الواحد، فأوجدت الألعاب الحكومية، التي تهدف إلى أن تعيش الفرق المشاركة، تجربة جديدة، يتعرف أعضاؤها عن قرب، إلى المغزى الحقيقي للإصرار والانسجام والالتزام والتعاون والشغف، كفريق واحد لهدف واحد، كما وصفها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

والألعاب الحكومية، التي انطلقت أمس في نسختها الأولى، تشهد مشاركة 150 فريقاً، من مختلف الدوائر الاتحادية والمحلية، وبعض الدول الشقيقة، في مقدمها مملكة الحزم ومصر العروبة، والدولتان الصديقتان بريطانيا وأميركا، يتنافسون في 9 ألعاب رياضية مبتكرة، هي قوة التوازن والحارق والقبضة الحديدية والجدار والمقصلة والهوس العقلي والسلم البشري وتحت الصفر وساحق العضلات، وتقام منافساتها على شواطئ جميرا الخلابة، وتصل قيمة جائزة الفائز بالمركز الأول إلى مليون درهم.

والخبراء والمختصون، أبرزوا الكثير من فوائد النشاط البدني الصحية والنفسية والاجتماعية، وأن ممارسة الرياضة، أصبحت من الأسس الرئيسة في المجتمعات المتقدمة، وأنها تساعد على حياة أفضل وأكثر نشاطاً، وأنها وقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة، والتأثيرات السلبية والأضرار النفسية، الناتجة عن ضغوطات الحياة اليومية، ودائماً الإبداع مرتبط بالأفكار الخارجة عن المألوف وغير التقليدية، وهي من تلقى الدعم، لذلك، كل الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذا الحدث الفريد، والذي نتوقع أن يتم تصديره لدول العالم، كمنتج إماراتي خالص، في كيفية تنمية روح الفريق الواحد، والارتقاء بالعمل المؤسسي، وزيادة التلاحم بين الأفراد.

من دروس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «الرياضة تعلمنا الإصرار والعمل الجماعي واحترام القوانين والعدالة مع الخصوم».