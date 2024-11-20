«زايد وراشد».. استدامة الحب والعطاء

«زايد وراشد».. واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي تختتم بها دولة الإمارات عام 2024، وتكمن أهميتها في كونها تهدف إلى الاحتفاء بالقيم والمبادئ التي أرسى دعائمها القائدان المؤسسان لدولتنا الحبيبة، وفي هذا تجسيد لتاريخ الدولة وتراثها وإرثها الإنساني والاجتماعي، وتعزيز لقيم ومبادئ قامت عليها ورسخت في العمق.

ونظراً لأهمية هذه الحملة تقرر أن ينظمها «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والذي يبرز الهوية الثقافية والحضارية، ويقدم «دانة الدنيا» باعتبارها مدينة مبتكرة ومتجددة تجمع بين الحداثة والأصالة، ويبرز في فعالياته الوجه الأكثر جمالاً وروعة لدبي والإمارات.

مركز دبي المالي، وجهات أخرى من القطاعين العام والخاص وطبعاً الإعلام والجمهور جميعهم أدوات نجاح هذه الحملة وانتشارها بل وتحقيق الأهداف السامية لها وترك أثرها الطيب في المجتمع، من حيث تعزيز الروح الوطنية لدى الجميع من مواطنين ومقيمين، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية والازدهار لكل من يحيا على هذه الأرض ونشر رسالة الإمارات في التسامح والعطاء والتطور المستدام، هي مبادئ تسري في عروق المجتمع، امتداداً لرسالة الوحدة والعطاء.

وحيث إن المدرسة هي الساحة الأكبر والأرضية الخصبة للنبات الجميل والحصاد الأجمل، فليس أجمل وأقل من أن تحتضن المدارس خلال سنتها الدراسية المبادرة الرائعة، ولا تنتهي بمضي المدة الزمنية لها، حتى يدوم أثرها الطيب وتؤتي ثماراً أكثر نضجاً ولذة.