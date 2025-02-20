يغمرني الفخر والاعتزاز وأنا أشاهد النهضة المتسارعة في صناعاتنا الوطنية العسكرية، التي باتت تجسّد روح الابتكار والتفوق الإماراتي، فمن قلب العاصمة أبوظبي، تستضيف الدولة النسخة الـ17 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس»، في مركز أدنيك للمعارض.

يمثل تنظيم هذا الحدث العالمي التزاماً راسخاً لدولة الإمارات بالوصول إلى آفاق جديدة في قطاع الصناعات الدفاعية، وقدرتها على الجمع بين الإبداع في التصنيع والتفوق في التنظيم، انطلاقاً من رؤية وطنية طموحة تؤكد أن الإمارات يد تبني ويد تحمي، وعقل استراتيجي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

تشهد هذه الدورة من «آيدكس» و«نافدكس» نمواً غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 16% مقارنة بالدورة الماضية، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة، كما توسعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% لتصل إلى 181,501 متر مربع، لكي تكون شاهداً على المكانة المحورية التي تشغلها الإمارات دولياً.

حظيت الشركات الوطنية، وفي مقدمتها مجموعة «إيدج»، بإشادة واسعة من قيادتنا الرشيدة، تأكيداً على الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتعزيز ريادتها في مجال الصناعات الدفاعية، إذ تستعرض «إيدج» أكثر من 46 نظاماً دفاعياً جديداً، وتضم أكثر من 14 ألف موظف، فيما تمتد عملياتها إلى 91 دولة حول العالم، وتحقق مبيعات سنوية تفوق 5 مليارات دولار، ما يضعها ضمن أكبر 25 شركة عسكرية عالمياً.

يعد «آيدكس 2025» منصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات الدفاعية في مجالات الأنظمة العسكرية، والدفاع الجوي والبري، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، حيث تستقطب هذه المجالات اهتماماً متزايداً كجزء من استراتيجية الأمن المتكامل التي تتبناها الإمارات.

أما «نافدكس 2025»، فيعكس مستقبل الدفاع البحري من خلال استعراض أحدث السفن الحربية، والزوارق القتالية، والفرقاطات، وأنظمة الدفاع البحري المتقدمة، وغيرها الكثير.

إن الإمارات اليوم، بقيادتها الرشيدة وطموحها اللامحدود، تبني الحاضر، وتحمي المستقبل، وتسهم في صناعة عالم أكثر أماناً واستقراراً.