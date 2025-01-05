في خطوة تعكس أسمى معاني الوفاء والتقدير، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، حملة «شكراً الشيخة هند»، تكريماً لمسيرة حرم سموه، والتي أسهمت بشكل كبير وفاعل في مسيرة الخير والعطاء على المستويين المحلي والدولي.

رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لم تكن مجرد تعبير عن الامتنان لرفيقة دربه، بل دعوة عظيمة للأزواج لتأمل معاني الوفاء والتقدير في علاقتهم الزوجية، حين قال سموه: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة، والرفيقة، والرقيقة».

هي علاقة متينة قائمة على الرحمة والاحترام والتقدير، وهي أيضاً رسالة لكل زوج وزوجة للتعمق في معاني المحبة والمودة والتكامل وتطبيقها في الحياة اليومية، سموه دعا الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء، وجعل من علاقته برفيقة دربه نموذجاً يحتذى به في بناء الأسر المستقرة والمتماسكة.

السطور لا تكفي لسرد إنجازات سمو الشيخة هند، التي قدمت العديد من المبادرات المؤثرة والرائدة والمعززة للكيان المجتمعي، وأبرز هذه المبادرات إطلاق سموها برنامج «أعراس دبي» لدعم المقبلين على الزواج من المواطنين.

قدمت الشيخة هند مبادرات نوعية أثرت إيجابياً في حياة الملايين، منها «بنك الإمارات للطعام»، الذي وزع أكثر من 95 مليون وجبة منذ تأسيسه، وحملة «10 ملايين وجبة» التي تجاوزت أهدافها لتصل إلى 15 مليون وجبة خلال شهر واحد فقط.

كما كانت سموها داعماً رئيسياً لمشاريع القرآن الكريم، بما في ذلك مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، إلى جانب بناء المساجد وتوفير المصاحف وتيسير رحلات الحج.

وتقديراً لدور سموها التنموي والاجتماعي المستدام، نالت العديد من الجوائز والتكريمات تقديراً لجهودها، مثل جائزة السيدة العربية الأولى في 2006، وجائزة «إنجاز العمر» في 2014، وجائزة «الشخصية القرآنية المتميزة» في 2016، بالإضافة إلى جائزة المرأة العربية للعمل الإنساني في 2020.

شكراً الشيخة هند، لأنك رمز للإلهام وقدوة في العطاء.