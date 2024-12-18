تتويج عالمي وريادة إماراتية

في إنجاز عالمي جديد يُبرز مكانة دولة الإمارات في دعم المعرفة وتعزيز الفكر الاستراتيجي، حصد مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» جائزة أفضل مركز بحثي لعام 2024 خلال حفل خاص أقيم تحت قبة البرلمان البريطاني.

يُجسد هذا الإنجاز الرؤية الطموحة للمركز ودوره الرائد في تعزيز مسيرة البحث العلمي من خلال جهود مبتكرة تتماشى مع التحديات العالمية، ويُسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كمنارة للفكر والبحث العلمي على مستوى العالم.

منذ تأسيسه، نجح مركز «تريندز» في أن يُصبح منصة معرفية عالمية تُعبّر عن الفكر الاستراتيجي الإماراتي، ويرسخ مكانته كواحد من أبرز مراكز الفكر في المنطقة والعالم، ويعود هذا النجاح إلى قاعدة بحثية متينة تجمع بين أحدث المناهج العلمية وأفضل الممارسات العالمية، بقيادة فريق متميز من الخبراء والباحثين الأكفاء.

وسبق أن حصل المركز على جائزة «الإمارات للريادة» لعامين متتاليين، ما يعكس استمرارية نجاحه والتزامه الراسخ بتقديم المعرفة الهادفة ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

إلى جانب إنجازاته البحثية، يُولي مركز «تريندز» اهتماماً كبيراً برعاية وتمكين الشباب الإماراتي باعتبارهم عماد المستقبل من خلال الاستثمار في العقول الشابة الوطنية عبر برامج تدريبية متقدمة ومبادرات تعزز قدراتهم البحثية والمهنية، ليُصبحوا قادة للفكر والتنمية، وفي هذا السياق، عقد المركز شراكة استراتيجية مع شركة «مبادلة» لتدريب وتوظيف المواطنين في مدينة العين، ما يُجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية والقطاعين العام والخاص.

تُعد إنجازات مركز «تريندز» امتداداً لالتزام دولة الإمارات بتعزيز البحث العلمي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال دعم القيادة الرشيدة للمؤسسات الفكرية، استطاعت الإمارات أن تحجز لنفسها مكانة عالمية مرموقة في مجالات الفكر والمعرفة.

إن هذا التكريم هو رسالة واضحة تؤكد قدرة المؤسسات الإماراتية على تحقيق الريادة العالمية بفضل رؤيتها الطموحة ودورها الحيوي في خدمة الإنسان والمجتمع.

مبروك للعاملين في المركز وعلى رأسهم مديره التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي ومبروك لنا كإماراتيين هذا الإنجاز العظيم الذي نفخر به ونعتز بمكانته على المستوى العالمي.