مجلس الصحة الخليجي يفعّل يوم الطفل ويحدد النشاط البدني لكل فئة عمرية

المصدر: البيان

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فعّل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس "يوم الطفل الخليجي" من خلال انفوجرافيك نشر على حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أن من يحصلون على النشاط البدني الموصى به يومياً هو طفل واحد فقط من أصل 4 أطفال، وأضاف بأن المدة الموصى بها خلال اليوم هي 30 دقيقة على الأقل لمن أعمارهم أقل من سنة، موضحاً بأن النشاط البدني المناسب لهذا العمر وهو أن يقوم الرضيع بالحركة من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن والقيام بتحريك الأيدي أو الأرجل.



وحول عمر سنة إلى سنتين قال المجلس أن هذا العمر يتضمن أنشطة مختلفة منها أنشطة خفيفة مثل الوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة لمدة 3 ساعات على الأقل.



وأضاف إلى أن من أعمارهم من 3 إلى 4 سنوات يجب أن يكون نشاطهم البدني يومياً لمدة 3 ساعات لكن باختلاف الرياضة، حيث أن الطفل بهذا العمر ”ماقبل المدرسة“ يحتاج لنشاط بدني يومياً، مشدداً على أن يتضمن ”ساعة واحدة“ على الأقل من الأنشطة البدنية عالية الشدة.



واختتم مجلس الصحة الخليجي حديثه حول الفئة العمرية بين 5 - 14 سنة وقال يجب على هذه الفئة أن يحصل الطفل على ساعة واحدة على الأقل من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة مثل؛ ركوب الدراجة، او لعب كرة القدم، أو الجري، وأيضاً الهرولة والسبـاحة.