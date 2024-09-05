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في قلب إمارة المعرفة، تلاقت الحروف لتشكل فصلاً جديداً من الابتكار، من خلال انطلاق منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الثالثة عشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تأتي النسخة الحالية من المنتدى لتطرح شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر».

المرونة والرشاقة في الإدارة الحكومية مطلب مهم ليواكب التغيرات العالمية المتسارعة التي لا تحتمل وجود قوالب جامدة، صعبة التغيير والتطوير، الذي يجب أن يوازيه العمل بطرق الاتصال المبتكرة التي تراعي وعي المواطن ودوره المهم في بناء المجتمع.

هذا الحدث ليس مجرد تجمع عابر، بل هو احتفال بالعقول التي تبني جسور التواصل بين المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع، من خلال وجود أكثر من 250 خبيراً من شتى أنحاء العالم، ليقدم هؤلاء الرواد بمعارفهم الواسعة وابتكاراتهم الملهمة أفكاراً تسهم في رسم ملامح مستقبل الاتصال الحكومي من خلال 18 منصة حوار تدور حول أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا، وكيفية توظيفها لخدمة المجتمع.

التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل الاجتماعي، أمن المعلومات، البناء المؤسسي.. كل هذه الكلمات المفتاحية حاضرة بقوة في أجندة المنتدى، فالتحول الرقمي لم يعد خياراً، بل هو واقع مفروض لبناء حكومات أكثر كفاءة وشفافية، والذكاء الاصطناعي بتطبيقاته المتعددة يفتح آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين.

الشعار الذي اختير للمنتدى «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر» يعكس تماماً التحديات التي تواجه الحكومات في عصرنا المتسارع، فالعالم يتغير بسرعة، والتكنولوجيا تتطور بشكل مستمر، والحكومات مطالبة بالقدرة على التكيف مع هذه التغيرات، والابتكار في وسائل التواصل مع جمهورها.

الشارقة، بهذه الرؤية الثاقبة، تؤكد ريادتها في مجال الاتصال الحكومي، فهي لا تكتفي بتنظيم هذا المنتدى، بل تسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاتصال على أرض الواقع.

وفي الختام، يمكن القول إن منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي هو استثمار في المستقبل لبناء عالم أفضل لنا ولأجيالنا القادمة، نتطلع إلى الخروج بتوصيات ومقترحات تشكل برنامج عمل قادماً يعزز استدامة الاتصال الحكومي ويقدم الأفضل لجميع أفراد المجتمع.