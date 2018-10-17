دبي النشيطة

تحويل دبي إلى أكثر مدن العالم نشاطاً، هدف وضعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، عند إطلاقه الدورة الثانية من تحدي دبي للياقة 30×30 التي ستكون بدايتها في 26 من الشهر الجاري وتستمر حتى 24 من شهر نوفمبر المقبل.

دبي مدينة نشطة في كل محاورها وقطاعاتها، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، نشطة في جديدها وأفكارها، لكنها في الرياضة ربما تكون الأقل بين كل ما تقدم، لذا كانت مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومن الموسم الماضي لأن تصبح الرياضة منافسة لكل القطاعات الأخرى في دانة الدنيا من حيث النشاط والحضور اليومي لدى كل شرائح المجتمع، وحينها حققت الفكرة رواجاً كبيراً وانبرت مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد في تحويل الشهر بأكمله إلى برنامج رياضي مستمر، ومع استمرارية الشهر تحول هذا النشاط إلى نشاط متواصل وهنا كانت عبقرية الفكرة.

في هذا الموسم يريد سمو الشيخ حمدان بن محمد الرياضي الشامل، أن يستهدف أعداداً أكبر ليؤكد نجاح الفكرة ويدعو إلى استمراريتها من خلال الوصول إلى مليون متفاعل من الجنسين ومن مختلف الجنسيات مع هذه الفكرة ونشاطها المفعم بالرياضة والترفيه والفعاليات الاجتماعية، وكعادة الأفكار التي تنطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دانة الدنيا دبي، لا تترك فرصة للصدف فالبرنامج وضع بدقة لتحقيق الهدف المرجو من التحدي، حيث تم تحديد 5 قرى للياقة في مختلف أنحاء المدينة، وأكثر من 3000 حصة رياضية موزعة على 200 موقع في دبي، وهذه كلها كفيلة بتشجيع الرياضيين لمواصلة الجهد أكثر وتحفيز المترددين للدخول في مجال التحدي الرياضي مع النفس قبل الغير.

ولأن الهدف هو تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة، ولأن الجمهور المستهدف هو كل القطاعات الموجودة في إمارة دبي، فإن البرنامج يراعي مختلف المراحل العمرية ويخاطب جميع المستويات اللياقية رجالاً ونساءً شيباً وشباباً، أي أن العائلة بأكملها مدعوة للمشاركة والتفاعل مع هذه الفكرة، إضافة طبعاً لأصحاب الهمم حتى يكون المردود مفيداً فكلنا نعلم أن العقل السليم في الجسم السليم وأن الإنسان الرياضي هو الأكثر صحة والأقل تعرضاً للأمراض.

صافرة أخيرة..

تحويل دانة الدنيا دبي إلى مدينة تعج بالنشاط الرياضي، ما هو إلا سير على نهج وضعت لبناته الأولى منذ سنوات طويلة مضت، حين اتخذ المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه باني نهضة دبي خطوة تحويل هذه المدينة إلى مركز عالمي للإبداع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتبعه أبناؤه من بعده لزيادة بريق وتألق المدينة التي لا تهدأ.