الإعلام الإماراتي والتحولات الرقمية

شهد الإعلام الإماراتي تحولات كبيرة في ظل الثورة الرقمية التي غيرت مشهد الإعلام على مستوى العالم، واستطاع أن يواكب التطورات التقنية والقفزات النوعية ويتفاعل مع خطط التنمية الشاملة المرتبطة بالأجندة الوطنية، وأن يبني قاعدة قوية قادرة على التطوير والاندماج عبر اتباع منهج يقوم على تعزيز المسؤولية والحرية الذاتية والمجتمعية ويصب في مصلحة الفرد والمجتمع.

سعت الدولة لتقديم الدعم الكامل للإعلاميين بشكل يعينهم على تأدية أدوارهم والمشاركة في جميع مجالات التطور في الدولة، فاتجهت لتأسيس المناطق الإعلامية الحرة وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، واستطاعت أن تتبوأ أفضل المستويات في المجال الرقمي، وجاءت ضمن أفضل 5 دول عربية في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفقاً لنتائج تقرير 2014 الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، وفي 2016 حققت المركز الأول خليجياً وعربياً في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية، وفي قائمة الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث مستوى التقدم في مسار تنمية الحكومة الإلكترونية، ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وفي عام 2017 أطلقت الحكومة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت في تطوير البنية التحتية وتهيئة الأجيال الشابة لخوض مجال الإعلام.

لطالما كان الإعلام الإماراتي خط الدفاع الأول الذي يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز الإنجازات التنموية عبر تقديم محتوى يتسم بالشفافية والموضوعية.

في كلمة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء استقباله الإعلاميين في عام 2017، «إن الإعلام هو عين المجتمع التي يرصد بها الواقع من حوله، وهو النافذة التي يطل منها أفراده، وباختلاف درجات ثقافاتهم، على العالم، وما يشهده من متغيرات وتحولات باتت من السرعة بحيث قد يصعب على البعض مواكبتها واستيعاب تأثيراتها، والتي ربما يطالهم أنفسهم جانب منها، وهذه حقيقة توجب على الإعلام أن يكون أميناً في نقل هذا الواقع بصورة مجردة، ودقيقاً في توصيف تفاصيله، وحيادياً في استعراض مختلف جوانب تلك المتغيرات، وموضوعياً في تناول أسبابها وتحليل ما يمكن أن تحمله من تداعيات».